Başkentte ByLock operasyonu: 10 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan 10 ByLock kullanıcısından 8'i gözaltına alındı
|03 Mayıs 2019 10:53
|Yazdır
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 10 kişiden 8'i yakalandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 10 şüpheli hakkında, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Açıklamada, şüphelilerden 8'inin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonla gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yemek kartıyla 10 milyar lira harcadık
03 Mayıs 2019 11:20
|'Otonom araçlar İstanbul'da trafik sorununu bitirecek'
03 Mayıs 2019 11:19
|İş arayanlar için 'Sanal Fuar'
03 Mayıs 2019 11:18
|FETÖ, sınav sonuçları açıklanmadan tebrik etmiş
03 Mayıs 2019 11:16
|Tatilci de turizmci de 'bayram edecek'
03 Mayıs 2019 11:07
|Hazreti Mevlana Anısına özel Rumi Treni oluşturuldu
03 Mayıs 2019 11:00
|Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
03 Mayıs 2019 10:59
|Ormandan kaçak ağaç kesti, 15 bin TL para cezası verildi
03 Mayıs 2019 10:57
|Organize suç örgütü elebaşı ByLock kullanıcısı çıktı
02 Mayıs 2019 14:43
|'Evlenme oranında ilk, boşanmada son ülkelerdeniz'
02 Mayıs 2019 14:41