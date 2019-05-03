Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Balıkesir polisi il geneli yaptığı operasyonlarda aranan 3 FETÖ'cüyü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 zaman gazetesi çalışanı Gönen'de, Bigadiç Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında firar olarak aranmakta iken İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınan by lock kullanıcısı 1 şüpheli öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ve Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü olduğu dönemde usulsüz dinleme yapıldığı iddiası ile Haberleşme Gizliliğini İhlal suçundan soruşturma başlatılan KHK ile rütbesi alınan resen emekli Emniyet Müdürü Edremit'de yakalandı.