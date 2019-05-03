FETÖ'cü işadamının uçakları TMSF'den otomobil fiyatına satılıyor

FETÖ'cü iş adamı Faruk Bayındır'ın sahibi olduğu TARKİM havacılığa ait iki uçak, açık arttırma usulü ile otomobil fiyatına satılacak.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na değerleme ve satışı için Maliye Bakanlığı tarafından devredilen hazine adına kayıtlı Tekirdağ Çorlu Havalimanı'nda açık alanda park halinde bulunan ve değerleri 640 bin TL ile 555 Bin TL olan 2 adet eğitim uçağı teklif alma yöntemi ile 20 Mayıs 2019 saat 14.00'da satışa çıkacak.

İhale konularının uzmanlarından icraburada.com genel müdürü Caner Çakı, icra ihaleleri ile fonun satışa çıkarttığı ihaleler arasında bazı farklılıklar bulunduğunu ifade etti. "ihaleye çıkacak olan uçakları almak isteyenlerin her bir uçak için muhammen bedellerinin %5'i oranında teminat bedelini yatırmaları gerekiyor. İhaleye girmek isteyenler ürünü satışa hangi kurum çıkartmış ise, teminat bedelini o kuruma yatırmaları veya aynı tutarda teminat mektubu temin etmeleri gerekmektedir. İhaleye katılmak isteyen alıcılar uçakları gidip yerinde görebileceklerdir fakat satışa konu uçaklar ve varlıkların bulunduğu adreslere giriş-çıkış işlemleri özel bir prosedüre tabi olduğundan gerekli izinlerin alınması teklif verecek isteklilerin sorumluluğunda olur" dedi.

İhale süreci ile ilgili bilgiler veren Caner Çakı, "ilk etapta teklif ve taahhütname formlarının asılları ekleriyle beraber belirlenen tarih olan 17 Mayıs 2019 günü saat 17.00'ye kadar belirtilen başvuru adresine teslim edilir. Daha sonra ise 20.05.2019 tarihinde saat 14.00'de teklif verenler arasında açık artırma yapılacaktır ve en iyi teklifi veren uçak veya uçakların sahibi olarak gökyüzünün tadını çıkartacaktır" ifadelerini kullandı.