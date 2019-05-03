1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ÖABT ve KPSS ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı

ÖABT ve KPSS ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı. 60 TL olan sınav ücreti 75 TL'ye çıktı.
 03 Mayıs 2019 11:52
Yazdır
ÖABT ve KPSS ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı

KPSS ve ÖABT başvuruları bugün itibariyle başladı. Başvurular 15 Mayıs'ta sona erecek.

SINAV BAŞVURU ÜCRETLERİNE YÜZDE 25 ZAM

2018 yılında KPSS her bir oturumu için 60 TL, ÖABT için de 60 TL ücret alınmıştı.

Genel Kültür Genel Yetenek için 60, Eğitim Bilimleri için 60, ÖABT için de yine 60 TL ücret istenmişti. KPSS Alan Bilgisi oturumuna ise 40 TL ücret ÖSYM tarafından istenmişti.

2019 yılı KPSS ve ÖABT ücretlerine bakıldığı zaman ÖSYM ücretlere yüzde 25 zam yapmış durumda.

2019 yılı Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumu için 75, Eğitim Bilimleri için 75, ÖABT için de yine 75 TL ücret isteniyor. KPSS Alan Bilgisi oturumuna ise 50 TL isteniyor.

Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumuna girmek isteyen bir aday, Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim Bilimlerine de girmesi gerektiği için toplamda 225 TL ücret ödemesi gerekecek.

KPSS ve ÖABT'ye girecek adaylar, sınav ücretinin fazla olduğunu ve düşürülmesini talep ediyor.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
OGM alımında sözlü sınav Bakan'a soruldu
03 Mayıs 2019 12:18		 Maden işlerinde çalıştırılmak üzere, 8 mühendislik bölümü mezunları arasından, uzman alınacak
03 Mayıs 2019 08:24
Kırıkkale'deki tuz tesisinde 500 kişi istihdam edecek
02 Mayıs 2019 22:01		 2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik başvuruları alınıyor
02 Mayıs 2019 16:35
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: İlanı biz değil Bakanlık iptal etti
29 Nisan 2019 17:58		 2019 KPSS için geç başvuru tarihleri belli oldu
29 Nisan 2019 16:29
Kayyum açıklamadı, HDP'li yeni belediye de iptal etti
27 Nisan 2019 11:11		 İMD mülakat sonuçları nihayet açıklandı
26 Nisan 2019 18:00
ALES sınav giriş yerleri açıklandı
25 Nisan 2019 14:27		 461 kişinin atamasını Ekrem İmamoğlu mu durdurdu?
24 Nisan 2019 00:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:48 - CHP'den Ankara İl Jandarma Komutanı hakkında suç duyurusu12:39 - Gaziantep'te polisi yaralayan 4 zanlı adliyeye sevk edildi12:29 - 'Yaz aylarında gıdada yaşanacak düşüşle hedefimizi tutturacağız'12:29 - 'Tüyü bitmemiş yetimin hakkı yeniyorsa onun üzerine gideceksiniz'12:21 - Kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti12:21 - 2019 KPSS başvuruları başladı12:19 - Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında soruşturma12:18 - OGM alımında sözlü sınav Bakan'a soruldu12:17 - Eskişehir'deki FETÖ davalarında 3 sanığa hapis cezası verildi12:12 - İETT'den ramazana özel hatlar
12:09 - Enflasyon rakamları sonrası Dolar'ın seyri değişmedi12:06 - OHAL Komisyonu Mart ayı raporunu açıkladı12:01 - Müftüden 'jet imam' uyarısı11:58 - Yeni askerlik sisteminde bedelli ücreti 30 bin TL olacak11:52 - ÖABT ve KPSS ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı11:49 - YÖK'ten diplomalar askıya alındı açıklaması11:49 - Nisan ayındaki operasyonlarda 93 terörist etkisiz hale getirildi11:49 - 'İmam hatip artık bir marka ve Türkiye'nin bir değeri'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
4 aylık enflasyon toplamda yüzde 3,99 oldu
Memur ve sözleşmeliyi kapsayan, 'Kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği' yürürlüğe girdi
Nisan ayı enflasyonu açıklandı
Vali'den, Komünist başkana 'ancak poz verirsin' eleştirisi
Şentop'tan protokol ayıbına tepki, programı terk etti
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik
OHAL Komisyonu Mart ayı raporunu açıkladı
Maden işlerinde çalıştırılmak üzere, 8 mühendislik bölümü mezunları arasından, uzman alınacak
Yeni askerlik sisteminde bedelli ücreti 30 bin TL olacak
3 Mayıs 2019 tarihli üst düzey kadrolara atama kararı yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Mustafa Pektemek 1
çok geç 1
lavinya 3
ramazan kolisi 2
kocam yemek yapsın mutfağı kirletmesin 8
iki bisküvi arası lokum 3
Her şeye yetişmek 7
hobi edinmek 7
kendini öldürtmek için katil kiralama 5
kadına bayan diyen yazar 1
SON İLANLAR
Ankara Sinkent Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Personel Hizmetleri Geçici 10 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 7 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi 17 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 17 İşçi Alacak
Kırıkkale Delice Belediyesi 3 İşçi Alacak
Niğde Bor Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam