ÖABT ve KPSS ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı
|03 Mayıs 2019 11:52
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KPSS ve ÖABT başvuruları bugün itibariyle başladı. Başvurular 15 Mayıs'ta sona erecek.
SINAV BAŞVURU ÜCRETLERİNE YÜZDE 25 ZAM
2018 yılında KPSS her bir oturumu için 60 TL, ÖABT için de 60 TL ücret alınmıştı.
Genel Kültür Genel Yetenek için 60, Eğitim Bilimleri için 60, ÖABT için de yine 60 TL ücret istenmişti. KPSS Alan Bilgisi oturumuna ise 40 TL ücret ÖSYM tarafından istenmişti.
2019 yılı KPSS ve ÖABT ücretlerine bakıldığı zaman ÖSYM ücretlere yüzde 25 zam yapmış durumda.
2019 yılı Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumu için 75, Eğitim Bilimleri için 75, ÖABT için de yine 75 TL ücret isteniyor. KPSS Alan Bilgisi oturumuna ise 50 TL isteniyor.
Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumuna girmek isteyen bir aday, Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim Bilimlerine de girmesi gerektiği için toplamda 225 TL ücret ödemesi gerekecek.
KPSS ve ÖABT'ye girecek adaylar, sınav ücretinin fazla olduğunu ve düşürülmesini talep ediyor.
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