Terör örgütü MLKP üyesiyle yakalanan FETÖ şüphelisi de tutuklandı
|03 Mayıs 2019 11:46
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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken jandarma tarafından yakalanan, terörden arananlar listesinde "mavi" kategoride yer alan terör örgütü MLKP mensubu Azimet Ceyhan'la aynı araçta bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi de tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 30 Nisan'da Azimet Ceyhan'la aynı araçta yakalanan FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen subaylar M.A.K. ve M.A. ile terör örgütü PKK şüphelisi Z.Y. ve organizatör B.Ö, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
FETÖ şüphelisi M.A ile organizatör B.Ö. tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
-Olay
Keşan'da jandarma ekipleri, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve kırmızı bültenle arama kaydı bulunan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan'ı, FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen subaylar M.A.K. ve M.A. ile terör örgütü PKK şüphelisi Z.Y. ile aynı araçta yakalamıştı.
Ceyhan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
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