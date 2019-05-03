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Eskişehir'deki FETÖ davalarında 3 sanığa hapis cezası verildi

Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanığa hapis cezası verildi
 03 Mayıs 2019 12:17
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Eskişehir'deki FETÖ davalarında 3 sanığa hapis cezası verildi

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, silahlı terör örgütüne üye oldukları öne sürülen biri tutuklu iki eski asker ile avukatları katıldı.

Suçlamaları reddeden sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu Hasan Özduman'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırarak, sanığın hapiste kaldığı süreyi göz önüne alıp tahliyesine karar verdi.

Tutuksuz sanık Bülent Aydın ise "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edildi.

Aynı mahkemedeki başka bir davada ise tutuklu sanık Tarık Taşcı 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.
Anadolu Ajansı
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