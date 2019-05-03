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Havacı binbaşıya FETÖ'den hapis istendi

Adana'da, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı iddia edilen tutuklu "Hava Uçak Bakım binbaşı" hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
 03 Mayıs 2019 14:02
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Havacı binbaşıya FETÖ'den hapis istendi

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı iddia edilen tutuklu hava uçak bakım binbaşı hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Görevinden açığa alınan tutuklu binbaşı B.A. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şüpheli için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede şüphelinin "Örgüt içi iletişimde operasyonel telefon hat, ankesör kartı veya kendilerine ya da yakın akrabalarına ait GSM hattı kullanarak hücresel iletişim ağı oluşturma'' yöntemine, örgüt talimatı doğrultusunda dahil olduğu belirtildi.

Şüphelinin, FETÖ/PDY'nin sivil mahrem imamlarıyla buluşarak örgütsel toplantılara katıldığı aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

''Şüphelinin terör örgütünün silahlı kuvvetler bünyesindeki mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve örgütle organik şekilde bağlı olarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren, örgütsel tabirle genel olarak 'şakirtlik/şakirdelik' denen üye konumunda bulunduğu, örgüt mensupları ile hücresel iletişim ağları üzerinden irtibat kurduğu, örgütsel buluşma ve toplantılar için buluşma yer ve zamanı belirlediği nazara alındığında üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçunu işlediği anlaşıldığından cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur.''

B.A. ise iddianamede yer alan savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Anadolu Ajansı
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