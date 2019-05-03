FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonunda 4 tutuklama
|03 Mayıs 2019 15:31
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Batman merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Batman, Diyarbakır ve Trabzon'da bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda görevinden ihraç edilen iki eski asker ile 3 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimlik karşısına çıkarılan şüphelilerden, görevinden ihraç edilen eski asker ile 3 muvazzaf asker tutuklandı.
Diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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