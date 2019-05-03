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Konya'daki 'gaybubet evi' davasında 37 sanığa hapis talebi

Duruşma savcısı, mütalaasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işledikleri iddiasıyla 37 sanığa 7 yıl 6 ay ile 22,5 yıl arasında değişen hapis cezası verilmesini istedi
 03 Mayıs 2019 16:07
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Konya'daki 'gaybubet evi' davasında 37 sanığa hapis talebi

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "gaybubet evi" olarak adlandırılan adreslerine düzenlenen operasyonun ardından 19'u tutuklu 45 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılananlar, bazı tutuksuz sanıklar ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısının mütalaası öncesinde söz verilen sanıklar, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Daha sonra mütalaasını açıklayan savcı, toplanan deliller, dosyadaki mevcut tutanaklar ile ele geçirilen dokümanlardan elde edilen bilgilere göre 37 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işledikleri anlaşıldığından ayrı ayrı 7 yıl 6 ay ile 22,5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Ayrıca savcı 19 sanıktan 16'sının tutukluluk halinin devamını, Elif Sümeyra Ş, Derya G. ve Şeyma Ş'nin ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini, tutuksuz yargılanan Ogulgerek A'nın da dosyasının bu davadan ayrılmasını talep etti.

Ardından söz alan sanıklar, mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar ve taraf avukatlarının savunmalarını dinlemek üzere duruşmayı erteledi.
Anadolu Ajansı
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