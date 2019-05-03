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Meriç-Yunanistan 'FETÖ hattına' ağır darbe

Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM ve GİM Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY mensubu şüphelileri yurt dışına kaçıran organizatörlere İstanbul ve Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ'cüleri yurt dışına kaçırmaya çalışan 10 organizatör tutuklanarak, cezaevine konuldu
 03 Mayıs 2019 16:13
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Meriç-Yunanistan 'FETÖ hattına' ağır darbe

Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM ve GİM Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY mensubu şüphelileri ve yabancı uyruklu şahısları yasa dışı yollarla yurt dışına çıkaran organizatörlere yönelik yapılan operasyon düzenlendi.

Edirne ve İstanbul'da eş zamanlı yürütülen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptığı düşünülen, M.T., S.Ş., E.Y, M.T ve E.T. isimli şahısların İstanbul ilindeki göçmen kaçakçılığı organizatörü H.T., S.M., B.D., M.V.A., Y.S., O.D., Ü.D.K., H.Ş., K.Ç., C.M. ve B.A. şahıslarla birlikte hareket ederek Edirne'ye gönderilen FETÖ/PDY mensubu ve yabancı uyruklu göçmenleri Meriç Nehri üzerinden Yunanistan ülkesine geçirdikleri tespit edilen şahıslarla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Bu güne kadar yapılan çalışmalarda şüphelilerin organize ettiği toplam 10 ayrı olay tespit edildi.

FETÖ'cüleri göçmenler arasında kaçırmaya çalıştılar

Soruşturma kapsamında şüpheliler tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan ülkesine geçirilmek amacıyla Edirne'ye getirilen toplam 14 FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü şüphelisi ve bunların yanında 12 çocuk ile yine yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılmak istenen 22 yabancı uyruklu göçmen şahıs yakalandı. Bu olaylarla ilgili toplam 18 şüpheliye işlem yapılırken, bu şüphelilerden 11'i tutuklandı, 4 şüpheli ise hakkında adli kontrol kararı verilerek, serbest bırakıldı.

Şüphelilerden, göçmen kaçakçılığı organizatörü konumunda bulunan şahısların yakalanması için 30 Nisan'da saat 07.00'den itibariyle Edirne'de 3, İstanbul'da 11 olmak üzere toplam 14 ayrı adres ve şüpheli 16 şahsa yönelik yapılan operasyonda, şu ana kadar Edirne'de 3, İstanbul'dan 9 şüpheli yakalandı. Yakalanamayan şahıslarla alakalı yakalama çalışmaları devam ederken, zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 1 adet bot ve kürek takımı, 3 adet av tüfeği ve bin 88 adet av fişeği, 1 adet 50 cm pala, 10 şişe gümrük kaçağı içki ve 516 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

10 organizatör cezaevine konuldu

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve GİM Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından göçmen kaçakçılığı organizatörü 12 şüpheli 3 tarihinde saat 09.00'da Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden, S.Ş., M.T, S.Ç, B.D., Y.S., O.D., Ü.D.K., K.Ç., C.M. ve B.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. E.T. ve H.T. isimli şahıslar ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı olayları ile ilgili çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

İhlas Haber Ajansı
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