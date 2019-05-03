Şırnak'taki FETÖ operasyonunda 6 askere tutuklama

OHAL KOMİSYONU MART AYI RAPORUNU AÇIKLADI OHAL Komisyonu 5 bin 250'si kabul, 65 bin 156'sı ret olmak üzere 70 bin 406 başvuruyu karara bağladı. Komisyon her ay düzenli olarak rapor yayımlıyor. Mart ayı raporunu Nisan ayı içerisinde yayınlamamıştı. Memurlar.net de konuyla ilgili haber yapılmıştı. Komisyon bugün itibariyle, raporunu yayımladı.