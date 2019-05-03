Şırnak'taki FETÖ operasyonunda 6 askere tutuklama
|03 Mayıs 2019 20:01
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Şırnak merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda yakalanan 13'ü muvazzaf 14 zanlıdan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları belirlenen ve düzenlen operasyonla gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6 muvazzaf asker "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla tutuklandı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 8 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şırnak merkezli Ankara, Kırşehir, Trabzon, Balıkesir, Hakkari ve Siirt'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 astsubay, 3 uzman çavuş, teğmen ve üsteğmenden oluşan 13 muvazzaf, biri de emekli olmak üzere 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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