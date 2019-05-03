Yunanistan'a kaçarken yakalanan iki FETÖ şüphelisi tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddia edilen ve Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalanan iki kadın tutuklandı
|03 Mayıs 2019 20:33
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Edirne'de yakalandıktan sonra soruşturmanın sürdüğü Bartın'a getirilen, bu kentte FETÖ'ye bağlı kapatılan yurtlarda çalıştıkları belirtilen N.Ş. ve G.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları da tespit edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 FETÖ şüphelisini Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Doyran köyünde yakalamıştı. Zanlılardan ikisi Edirne'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, N.Ş. ve G.M. ise haklarındaki soruşturmaların sürdüğü Bartın'a getiril3 May 2019 Cum 20:28mişti.
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