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MEB, yönetici görevlendirmede, tercih süresini uzattı

Milli Eğitim Bakanlığı yönetici görevlendirme süresini uzattı
 03 Mayıs 2019 21:40
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MEB, yönetici görevlendirmede, tercih süresini uzattı

Milli Eğitim Bakanlığı yönetici görevlendirme süresini uzattı

"Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği çerçevesinde yayımlanan takvim gereği 03/05/19 tarihinde yönetici tercihlerinin son bulması ön görülmüştü. Ancak;adayların tercih sürecinde sağlıklı tercih yapabilmeleri amacıyla,başvuru süresi 07/05/19 tarihine kadar uzatılmıştır."

Memurlar.Net - Özel

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