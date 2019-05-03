MEB, yönetici görevlendirmede, tercih süresini uzattı
Milli Eğitim Bakanlığı yönetici görevlendirme süresini uzattı
|03 Mayıs 2019 21:40
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı yönetici görevlendirme süresini uzattı
"Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği çerçevesinde yayımlanan takvim gereği 03/05/19 tarihinde yönetici tercihlerinin son bulması ön görülmüştü. Ancak;adayların tercih sürecinde sağlıklı tercih yapabilmeleri amacıyla,başvuru süresi 07/05/19 tarihine kadar uzatılmıştır."
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|MEB, şef ve memur kadrolarına görevde yükselme atama sonuçlarını açıkladı
03 Mayıs 2019 21:46
|MEB yabancı dil eğitimini masaya yatırıyor
02 Mayıs 2019 20:47
|Spikerlerden, öğretmenlere Türkçe'nin kullanımı eğitimi
29 Nisan 2019 11:35
|Özel milletlerarası okullar için 'MOBİS' dönemi
28 Nisan 2019 22:47
|Yeni eğitim modeli, 1.723 öğretmene uygulandı
24 Nisan 2019 11:33
|Okul yöneticiliği sınavı soru ve cevapları yayımlandı
24 Nisan 2019 11:01
|Fen lisesi öğrencileri bilim zirvesinde buluşuyor
22 Nisan 2019 20:38
|MEB, Türkiye Öğrenci Meclisi çalışmalarını iptal etti
22 Nisan 2019 13:45
|Okul yöneticiliği sınavı soru ve cevaplarını değerlendiriyoruz
21 Nisan 2019 12:45
|BİLSEM grup tarama sonuçları açıklandı
19 Nisan 2019 15:34