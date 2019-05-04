'İmamoğlu, en köklü Ramazan etkinliğine izin vermedi'

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Basın Yayın Birliği yaptığı açıklama:

Sultanahmet Camii avlusunda İslami yayınlar fuarı olarak başlayan ve 37 yıldır tüm İstanbulluları kucaklayan Kitap ve Kültür Fuarımıza, bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Sultanahmet'te yer verilmediğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. İstanbul'un en köklü Ramazan geleneklerinden biri olan, Sultanahmet ile özdeşleşmiş bu fuarın yuvasından uzaklaştırılması kabul edilemez.

Önemle vurgularız ki; Sultanahmet'te bu kitap fuarı ile oluşan manevi iklim, 37 yıldır hiçbir belediye başkanlığı döneminde engellenmemiştir. Bu sene sayılan engellenme sebeplerini ise, yapılan organizasyonun "kitap fuarı" olması karşısında alakasızlığı ve aynı tarihlerde "Sahaflar Festivali"ne izin verilmesi sebebi ile inandırıcı bulmuyoruz.

Basın Yayın Birliği ve Türkiye Basın Yayın Meslek Birliği olarak, İstanbul'un 37 yıllık bir Ramazan geleneğinin siyasi bir saikle yok edilmemesini ve bu yanlıştan dönülmesini ümit ediyoruz.

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