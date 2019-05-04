Kaçak FETÖ'cü Bigadiç'te yakalandı
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan kaçak FETÖ'cüyü yakaladı.
|04 Mayıs 2019 10:46
|Yazdır
Edinilen bilgiye Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Bigadiç ilçesi Servi mahallesinde "FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme/Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan İ.D.'y, yakaladı. Yakalanan İ.D. sevk edildiği Adli makamlarca tutuklanarak Kepsut Kapalı Cezaevine teslim edildiği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|ABD bütçe raporu yayımlandı: Hibelerini örgüte aktarıyorlar
04 Mayıs 2019 10:22
|'Asayiş uygulamalarına dijital sistemleri entegre ettik'
04 Mayıs 2019 09:59
|Adana ve Şanlıurfa'daki terör operasyonunda şüpheliler adli kontrolle serbest
04 Mayıs 2019 09:41
|FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya mahkemesinde sorgulandı
03 Mayıs 2019 22:54
|Hakkari'deki darbe girişimi davası ertelendi
03 Mayıs 2019 22:09
|FETÖ'nün emniyetteki kripto soruşturmasında 8 tutuklama
03 Mayıs 2019 21:39
|Yunanistan'a kaçarken yakalanan iki FETÖ şüphelisi tutuklandı
03 Mayıs 2019 20:33
|'Ankesörlü telefon' operasyonunda 4 kişi itirafçı oldu
03 Mayıs 2019 20:26
|Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası Pazartasi günü devam edecek
03 Mayıs 2019 20:11
|Kara Havacılık davasında karar 30 Mayıs'ta
03 Mayıs 2019 20:06