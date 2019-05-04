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Erdoğan: Vatandaşım şunu söylüyor; bu seçim yenilenmeli

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan: Vatandaşım bana soruyor bu seçim yenilenmeli. Dünyanın her yerinde yarım puan 1 puanla olan yerlerde bile seçimler yenilenmiştir. 1970'lerde buna benzer bir YSK bu tür karar almıştır. Kaldı ki burası bir kasaba değil İstanbul.
 04 Mayıs 2019 15:18
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Erdoğan: Vatandaşım şunu söylüyor; bu seçim yenilenmeli

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Genel Kurulu'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"ANA MUHALEFETİN TEMSİLCİLERİ YSK'YI TEHDİT EDİYOR"

Buradan bir kez daha ilan ediyorum. Biz hiçbir zaman milletin iradesinin üzerinde bir irade tanımadık tanımayacağız. Bütün çabamız, yolsuzluklarla, hukuksuzluklarla 31 Mart'ı kurban etmek istemiyorum. Ana muhalefetin birkaç temsilcisi ne diyorlar? kime diyorlar? YSK'ya. "Kızılay'a çıkamazsın" diyorlar. Tehdit ediyorlar.

Değerli arkadaşlar, anayasanın 138'inci maddesine bu tamamen aykırıdır. Bırakın bu şekilde bir uyarıyı, imada dahi bulunamazsınız der 138'inci madde.

"YSK BAŞKANI NEDEN AÇIKLAMA YAPMIYOR"

Ben de burada bir şeye üzülüyorum. Şu anda YSK'nın sayın Başkanı kendilerine yapılan bu tehdit karşısında şu ana kadar niçin acaba yazılı açıklama yapmak suretiyle, siz nasıl olur da bizi tehdit edersiniz demiyor.

Vatandaşım bana soruyor bu seçim yenilenmeli. Dünyanın her yerinde yarım puan 1 puanla olan yerlerde bile seçimler yenilenmiştir. 1970'lerde buna benzer bir YSK bu tür karar almıştır. Kaldı ki burası bir kasaba değil İstanbul.

"BUGÜNE KADAR SUSTUM AMA ARTIK YETTİ"

İstanbul'da bir oyun var, yolsuzluklar var. Ben bir genel başkan olarak, halkımın oyunun arkasını takip etmek, onun sonucunu kovalamak zorundayım. Ben bugüne kadar konuşmadım, hep sustum. Vurun abalıya dediler vurdular. Ama artık yetti. Burada bir şaibe var, yolsuzluk var, açık ortada. Gidelim millete, milli irade nasıl bir karar veriyorsa başımız gözümüz deriz kabulleniriz.

Bunların verdikleri kararlara eyvallah mı diyelim? Bizim şu anda buradaki gayretimiz sadece YSK'nın bu şaibeyi ortadan kaldıracak milli iradeye bu zemini hazırlamaktır. Ortada bir yolsuzluk var şaibe var bu yolsuzluğun ortadan kaldırılması hem YSK'yı aklayacaktır. Hem de milletimizi rahatlatacaktır.

Bizim hayatımız desteğini ve gücünü milletinden almayan güçlerle mücadele ile geçmiştir. Tayyip Erdoğan'ın hakkı olmayan bir seçimi almaya çalıştığını iddia etmek bize yapılmış en büyük bühtandır.

Başkanvekillerinin odalarının kilitlerinin göbeklerini sökecek kadar iradeye saygısı olamayan bir çalışma var. Ne oldu seçimler ilan edildi herkes geldiler odalarına yerleştiler. Beyefendi genel başkanları hak hukuk adalet diyor nerede hak hukuk adalet istediğiniz şeyler siz sunulduğu zaman mı hak hukuk adalet olacak? Tüm belgeler bilgiler kendilerine teslim edildi.

"YSK'NIN VERECEĞİ KARARI BEKLİYORUZ"

Biz burada artık YSK'nın vereceği kararı bekliyoruz. Bakın bizim burada tehdidimiz yok onlar ne kadar Kızılay'a çıkamazsınız deseler de biz böyle demiyoruz. Biz adil bir karar adil bir netice bekliyoruz. Biz sadece milli iradenin yerini bulmasını istiyoruz.

Biz milletimizin hakkı hukuku söz konusu olduğunda yedi düvele karşı durmaktan çekinmedik bunların karşında durmaktan çekinelim. CHP'nin gerçek yüzünü milletten saklamaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Yine söylüyorum bu mesele bir beka meselesidir.

Kandil'den nasıl talimatların verildiğini gördünüz. Daha şimdi bile söylediklerini Kürdistani heyetlerimiz kazandı diyor. Söyleyen kim; eş başkanları.. Biz bunu kabul mü edeceğiz. Beka meselesi ortadayken 'Kürdistani' sözlerine sesimizi çıkarmayacak mıyız?

Önünde sonunda büyü bozulacak tekke düşecek kalplerdeki ifşa bulacaktır. Bunların gerçek yüzü ortaya çıktığı zaman milletimiz çevrilen tezgahı da daha iyi görecektir. Aynı çevreler gezi olaylarını milletimize ağaç sevdası siye yutturmaya, PKK'lı teröristleri çiçek çocuk diye yutturmaya çalışmışlardı.

'CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 52 ALMIŞTIR'

Aynı çevreler FETÖ ihanet çetesinin darbe girişimlerini tiyatro diyerek ibra etme peşine düşmüşlerdi. Şimdi de aynı çevreler 31 Mart seçimleri üzerinden yeni hayaller kuruyorlar. Cumhur ittifakı yüzde 52 almıştır beyler.

Vesayetçilerin, Cuntacıların darbecilerin içerideki ve dışarıdaki tuzaklarını bozduk bu sinsi tuzağı da bozacağız inşallah.

Cumhur ittifakı yeni dönemin lokomotifi olmayı sürdürecektir. Siz bizim ittifakımızı bozamayacaksınız. Biz sayın Bahçeli ile nasıl şimdiye kadar geldiysek bundan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Ekonomiden adalete kadar her alanda yapısal reformların hazırlıklarını yapıyoruz.

Kur üzerinden ekonomimizi çökertme hesapları devam ediyor olsa da artık kontrol bizim elimizdedir. Ağustos'ta yaşananların bir daha yaşanmamasını sağlayacağız. Asla yeni bir yıkıcı patlamaya izin vermeyeceğiz. İhracatta 36 milyar dolarla geldik. Şimdi 170 milyar dolar sınırındayız.

İş dünyası ile 2,5 milyon istihdam konusunda anlaştık. Biz gereken teşviki vermeye hazırız. Yatırımcıları cesaretle harekete geçmeye çalışıyorum. Şimdi MÜSİAD olarak bizim üye sayımız ne kadar 11 bin olduğuna göre MÜSİAD'ın her üyesi en az 2 ya da 3 tane istihdam yapması lazım. Yukarıda da bunun faydalarını size ayrıca anlatırım. Siz de örnek olmanız lazım.

Azez'de maalesef bir yüzbaşımız şehit oldu bir binbaşımız yaralı. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum."
Memurlar.Net
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