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FETÖ'cü subay itirafçı oldu örgütteki ahlaksızlığı anlattı

İtirafçı Astsubay O.S.: İçki iç, zina yap dedikleri zaman yapan şahısları subay yapıyorlardı. Subaylık imtihanını iki defa kazandığım halde benim subay olmamı engellediler
 05 Mayıs 2019 09:05
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FETÖ'cü subay itirafçı oldu örgütteki ahlaksızlığı anlattı

FETÖ'nün TSK'daki kriptolarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından yürütülen ankesörlü telefon soruşturmasında itirafçı olan bir astsubay, örgütün takiyede geldiği son noktayı gözler önüne serdi.

Örgütle ortaokul 3. Sınıfta tanıştığını aktaran O.S. katıldığı örgüt evinde Yusuf Y. isimli örgüt abisinin Fetullah Gülen'in her gün peygamber efendimiz ile görüştüğünü, ona danışmadan hiçbir iş yapmadığı yönünde ifadeler kullandığını belirtti.

İÇKİ İÇMEN GEREKİR

Astsubaylık ve subaylık sınavlarına müracaat ettiğini, ancak bundan mahrem imamının haberi olmadığını aktaran O.S. ifadesini şu şekilde sürdürdü: -Daha sonra haberdar olunca 'ailen dindar, okulu kazansan bile okuldan atılırsın' dedi. Bana 'Sen subaylığa gitme astsubaylığa git' dedi. Neden diye sorduğumda 'Subaylıkta içki içmen gerekir, sen de bunu yapamazsın' diye cevap verdi.

MAYO GİYDİRİR MİSİN?

Bana mülakatta 'Eşine ve kız kardeşine plajda mayo giydirir misin' diye sorarlarsa 'giydiririm' şeklinde cevap vermemi söyledi. Daha sonra bende ilk mülakatı kazandıktan sonra yazılı sınavlara girdim. Örgüt içindeki sonraki konuşmalardan anladığım kadarıyla ilk önce mülakatın yapılmasının nedeni yazılı sınav sorularını ele geçiremediklerinden, kendilerinden olmayanları mülakat sınavlarında eleyerek mülakattan geçenlerde onlardan olduğundan, yazılı sınavı kazananlarda otomatikman onlardan oluyordu. Dolayısıyla ilk olarak mülakat sınavı yapılıyordu.

'İçki iç, zina yap' dedikleri zaman kabul eden şahısları subay yapıyorlardı. Subaylık imtihanını iki defa kazandığım halde benim subay olmamı engellediler.

SANDALYELER KIBLEYE DÖNÜKTÜ

Daha sonra Çankırı Astsubaylık okuluna girdim. Alparslan isimli bir mahrem imamla tanıştım. Benden sorumlu oldu. Bir buluşmamızda kendisine açıktan abdest alıp namaz kıldığımı söylemediğim halde bana neden böyle yaptığımı sordu. Kendisi ile ima yolu ile namaz kılmaktan hoşlanmadığımı, zaten ara sıra namaz kıldığımı söyledim. Okulda okurken namaz vakitlerinde gazinoya gittiğimde, gazino içerisinde bulunan hemen hemen tüm sandalyelerin kıbleye dönük vaziyette olduğunu her defasında şahit oldum. Bu örgüt üyesi askerlerin ima yoluyla namaz kılmak için yaptığı bir şeydi.

Sema ALİM DALGIÇ
Sabah
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