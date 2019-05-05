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Eskişehir'de FETÖ'den 1'i astsubay, 2 kişi gözaltında

Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla aranan 2 zanlı gözaltına alındı
 05 Mayıs 2019 16:04
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Eskişehir'de FETÖ'den 1'i astsubay, 2 kişi gözaltında

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan 2 zanlı yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında, Deniz Kuvvetlerinden emekli uzman çavuş N.G. ile Deniz Kuvvetlerinde görevliyken açığa alınan astsubay B.K. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adresleri tespit edilen zanlılar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderildikleri öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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