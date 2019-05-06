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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Deniz Gezmiş paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idamlarının 47. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
 06 Mayıs 2019 09:43
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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Deniz Gezmiş paylaşımı

İBB Başkanı İmamoğlu, 47 yıl önce bugün idam edilen 68 hareketinin simge isimlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'la ilgili bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu, Twitter'dan yayımladığı anma mesajında, "Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde tam bağımsız Türkiye için mücadele edenlere ve bu yürüyüşü sürdürenlere selam olsun. İdamlarının 47. yıl dönümünde Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.
Memurlar.Net
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