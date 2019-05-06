FETÖ sanığı eski polislere hapis cezası
|06 Mayıs 2019 12:44
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7. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, tutuksuz sanıklar H.O ve N.K ile avukatları katıldı.
Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek ByLock kullanmadıklarını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadığını savundu.
Duruşma savcısı, sanıkların ByLock kullandığını, sanık Oruç'un örgüt içinde bazı zaafları olanların sınıflandırıldığı "EA" kategorisinde yer aldığının, sanık Kayaaltı'nın ise teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olanların yer aldığı "A5" kategorisinde bulunduğunun tespit edildiğini belirterek cezalandırılmalarını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
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