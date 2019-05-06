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FETÖ'den aranan şahıs örgüt evinde sahte kimlikle yakalandı

Samsun polisi FETÖ soruşturması kapsamında aranan bir kişiyi örgüt evinde sahte kimlikle yakaladı
 06 Mayıs 2019 12:51
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FETÖ'den aranan şahıs örgüt evinde sahte kimlikle yakalandı

Samsun'da polisin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında firarda olup örgüt evlerinde gizlenenlere yönelik sürdürdüğü çalışmalarda Atakum ilçesinde bir ev tespit edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu örgüt evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda FETÖ soruşturması kapsamında Vakfıkebir Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan H.E. yakalanarak gözaltına alındı. Sahte kimlikle yakalanan H.E.'nin ByLock kaydının bulunduğu, örgüte ait kurumlarda SGK kaydının bulunduğu ve yine örgütün bankası olan Bank Asya'da katılım hesabının bulunduğu öğrenildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan H.E., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. H.E.'nin Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Trabzon Adliyesi'ne ifade vereceği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı
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