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Eski Yargıtay üyesine FETÖ'den hapis cezası

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay üyesi Kamuran Çokal'ı FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı
 06 Mayıs 2019 13:48
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Eski Yargıtay üyesine FETÖ'den hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Kamuran Çokal'a, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin yargılanmasına devam ediliyor.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Çokal ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Çokal, örgüt üyesi olmadığını öne sürerek beraatini istedi.

Çokal ve sanık avukatının savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Fevzi Yıldırım tarafından okundu.

Karara göre sanık Kamuran Çokal'a, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 6 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 9 yıla çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak, ceza 7 yıl 6 aya indirildi.

Yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme heyeti, sanık hakkındaki adli kolluğa imza verme şartının kaldırılmasına hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
Anadolu Ajansı
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