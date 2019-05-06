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'Askeri casusluk' savcısı Kılınç'ın tutukluluğuna devam

FETÖ irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilmesinin ardından Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan, İzmir'deki "askeri casusluk" davasının savcısı Zafer Kılınç'ın yargılanmasına devam edildi
 06 Mayıs 2019 13:53
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'Askeri casusluk' savcısı Kılınç'ın tutukluluğuna devam

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapmasında arandığı sırada Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan İzmir'deki "askeri casusluk" davasının savcısı Zafer Kılınç'ın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kılınç ile avukatı ve bazı müştekiler katıldı.

Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanığa savunması için söz verdi.

Askeri casusluk davasının soruşturmasını kendisinin başlatmadığını, dosyanın operasyon aşamasında görevlendirildiğini ileri süren Kılınç, bu soruşturmayla ilgili Yargıtay'da yargılamanın devam ettiği söyledi.

FETÖ'nün kumpaslarından olan "Kozmik Oda" soruşturmasının savcısı Mustafa Bilgili ve eski hakim Halil İbrahim Kütük'ün, saklandıkları Ankara'daki "gaybubet" evindeki şişede parmak izinin bulunduğuna ilişkin raporu reddeden Kılınç, kendisi hakkında delil üretildiğini iddia etti.

ByLock kullanıcısı olduğuna dair raporu kabul etmeyen Kılınç, 2014'teki HSYK seçimlerinde FETÖ mensubu adaylar lehine çalışmalar yaptığına ilişkin tanık beyanlarını da reddetti.

Daha sonra söz alan avukat İlter Aksoylu, sanığın işlediği iddia edilen suçlardan zarar gördüğünü belirterek, davaya katılma talebinde bulundu.

Aksoylu, Kılınç'ın savcılık yaptığı dönemde kendisinin de askeri hakim olarak görev yaptığını, sanığın yüzlerce askeri hakimi "askeri casusluk" soruşturması adı altında görev yapamaz hale getirdiğini savundu.

Aksoylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanık FETÖ elemanıdır. Casusluk iddianamesini yazdı. Örgüt tarafından tasfiye edilmek istenen bin kişiyi iddianameye koydu. Sadece o dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan 112 ÖKK subayı ordudan uzaklaştırılmıştır. Yüzlerce subayın bir uçkur uğruna devleti Yunanistan'a satacağını iddia eden bu savcıdır. Kendisi de Yunanistan'a kaçarken yakalanmıştır. Sanıktan şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum."

Görüşü sorulan duruşma savcısı, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair somut delillerin bulunduğunu ve yurt dışına kaçmak isterken yakalandığını belirterek, tahliye isteminin reddine karar verilmesini talep etti.

Heyetin kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Çolak, sanığın kaçma şüphesinin varlığı ve delil durumu göz önünde bulundurularak tutukluluğunun devamına hükmedildiğini kaydetti.

- Yunanistan'a kaçarken yakalanmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski savcı Kılınç'ın, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

İzmir'deki "askeri casusluk" davasının savcısı olan Kılınç, aralarında muvazzafların da bulunduğu 357 askere "casusluk" suçlaması yöneltmiş ve sanıkların Türk Silahlı Kuvvetlerinden elde ettikleri bilgileri Yunanistan'a satabileceklerini iddia etmişti.

Davanın kumpas olduğunun anlaşılmasından sonra tüm sanıklar 2016'da beraat etmiş, Kılınç da 24 Ağustos 2016'da meslekten ihraç edilmişti.

"ByLock" kullandığı belirtilen tutuklu sanık Kılınç, 16 Nisan 2018'de İpsala yakınlarındaki askeri yasak bölgede yapılan denetim sırasında Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.
Anadolu Ajansı
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