Arınç: Bahçeli bizi yüzde 35'lere düşürdü

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Kocaeli Kitap Fuarı'nda söyleşiye katıldı.

Bülent Arınç'a burada, "İstanbul seçimleri iptal edilmeli mi, edilmemeli mi?" sorusu yöneltildi.

"5 SENE SONRA CUMHURBAŞKANI ADAYINA HAZIR OLUN"

Arınç ise, "Sonucun belli olmadığı her gün, Ekrem İmamoğlu'nun üzerine koyuyoruz. 1 kat, 2 kat, 3 kat, 5 kat, 6 kat. Siz bugün seçim kaybetmiş olsanız veya kaybettirilmiş olsa bile şüphesiz, YSK'nın kararıyla olacak, 5 sene sonrasının Cumhurbaşkanı adayına hazır olun. Bir işi kokutmamak lazım. Bir seçimin sonucu en geç 2 gün içinde alınır. Ama araya, 'Şu da vardı, bu da vardı, şu da böyleydi' diyerek işin doğasını bozmamak lazım.

Ben Ankara'da, AK Parti'nin bütün seçim çalışmaların katıldım. Özhaseki'nin gösterdiği her işi yaptım. Bu benim borcum, ben AK Partiliyim.Ama Mansur Yavaş'ın kazanacağı o kadar belli ki. 2 sebepten belliydi.

ANKARALI DA BUNA İNANMIŞ

Birincisi; adam, bundan önceki seçimi kazandığına ama Melih Gökçek'in hilesiyle kaybettirildiğine inanıyor. İşin kötüsü, Ankaralı da buna inanmış. O yüzden afişlerde ne yazıyor? 'Hak yerini bulacak, Mansur Yavaş kazanacak'. Ankaralı buna karar vermiş. Kimi aday gösterseniz, kazanacağı az çok belli gibi. Şahsi kanaatimi söylüyorum. İkincisi, bu adamın çek, senet işi varmış da birisine şöyle bir imza atmış da, o da şöyle yapmış, böyle yapmış. Hangi tarihte bu? 2009'da, 2010'da, 2011'de.

SEN YENİ Mİ UYANDIN

Sen yeni mi uyandın? Seçimden 1 hafta önce mi aklına geldi bu? Yapmayacaktınız bunu. Yapmayacaktınız. Bunlarla artık Türkiye'de hiçbir şey kaybedilmez. Kazanacağınız belli. Burada bizim yapacağımız şey, bu dedikoduyla, şu dedikoduyla değil. Özhaseki gibi bir adayımız var. Efsane bir belediye başkanımız var. Bakanlık yapmış bir insan, 'Ben Ankara'da bu seçimi kazanmak için her şeyimi ortaya koydum' diyor. Onun çevresinde kenetlenmemiz lazımdı."

Ekrem İmamoğlu'nun bile hak kazanmadığı büyük bir popülariteyi, biz kendi ellerimizle ona vermiş olduk." cevabını verdi.

"BAHÇELİ BİZİ YÜZDE 35'LERE DÜŞÜRDÜ"

Arınç; Davutoğlu, Babacan ve Gül'ün kolay yetişmediğini ve bir arada tutulması gerektiğini söyleyerek, konuşmasını şöyle tamamladı: "Önümüzdeki seçimleri çok daha güçlü olarak kazanalım. Türkiye'nin 40 tane sorunu var. Bunları bölük pörçük aşamayız. Birbirimize dayanarak aşacağız. O yüzden hepimiz çobansak, Hadis-i Şerif öyle, hepimiz sürümüzden sorumluysak, aile reisi ailesinden, belediye başkanı belediyesinden, Cumhurbaşkanı da madem bütün milletin birliğini temsil ediyor, bir taraftan da AK Parti'nin Genel Başkanı, hem milletin birliğini temsil edecek, ona zillet, buna illet demeyecek, hem de partisini ayakta tutacak.

Bir Davutoğlu kolay yetişmiyor, bir Ali Babacan kolay yetişmiyor, bir Abdullah Bey kolay yetişmiyor. Bunlar bizim insanımız, bunları bir arada tutmamız lazım. Gene liderlik sende olsun, ama şu partinin ayrılıklara tahammülü yok.

Bahçeli bizi yüzde 35'lere düşürdü. Yüzde 35'lere düştüysek biz, kendi ifadesine göre söylüyorum, parti olarak, seçimde aldığımız sonuç olarak değil, biz yüzde 19'uz dediği zaman bize kalan yüzde 32. Bu doğruysa bir alarm zili çalması lazım. Tekrar ayağa kalkacağız, kucaklaşacağız. Bu iş çok kolay."