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Mahkeme, Ali Demir'in 'adli kontrol şartı'nı kaldırdı

FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan hakkında soruşturma yürütülen Demir'e getirilen "konutunu terk etmeme" şartı kaldırıldı
 06 Mayıs 2019 15:00
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Mahkeme, Ali Demir'in 'adli kontrol şartı'nı kaldırdı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyelik suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütülen eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e sulh ceza hakimliğince getirilen "konutunu terk etmeme" şartı kaldırıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Demir'in avukatları, müvekkilleri hakkındaki "elektronik kelepçe takmak suretiyle konutu terk etmeme" adli kontrol şartına, bir üst sulh ceza hakimliği nezdinde itirazda bulundu. Hakimlik, itirazı kabul ederek Demir'in konutunu terk etmemesi şeklindeki adli kontrol şartını kaldırdı.

Demir, FETÖ'nün ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 8 Nisan 2019'da gözaltına alınmış, 10 gün gözaltında tutulduktan sonra Sulh Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

FETÖ'nün soruları çaldığı yıl olan, 2010 yılından sonra, ÖSYM'ye başkan olarak atanan ve ÖSYM'de kurduğu yeni sistemlerle soru güvenliğini sağlayan Prof. Dr. Ali Demir'e uygulanan muamele bir çok kesim tarafından eleştirilmişti.

ÖSYM eski başkanı Prof. Ali Demir'e kıymak... Prof. Dr. Ali Demir, 9 yıl önce ÖSYM'de hangi değişiklikleri yapmıştı? ÖSYM eski başkanı Ali Demir, serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı
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