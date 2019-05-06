Mahkeme, Ali Demir'in 'adli kontrol şartı'nı kaldırdı
|06 Mayıs 2019 15:00
|Yazdır
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyelik suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütülen eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e sulh ceza hakimliğince getirilen "konutunu terk etmeme" şartı kaldırıldı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Demir'in avukatları, müvekkilleri hakkındaki "elektronik kelepçe takmak suretiyle konutu terk etmeme" adli kontrol şartına, bir üst sulh ceza hakimliği nezdinde itirazda bulundu. Hakimlik, itirazı kabul ederek Demir'in konutunu terk etmemesi şeklindeki adli kontrol şartını kaldırdı.
Demir, FETÖ'nün ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 8 Nisan 2019'da gözaltına alınmış, 10 gün gözaltında tutulduktan sonra Sulh Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
FETÖ'nün soruları çaldığı yıl olan, 2010 yılından sonra, ÖSYM'ye başkan olarak atanan ve ÖSYM'de kurduğu yeni sistemlerle soru güvenliğini sağlayan Prof. Dr. Ali Demir'e uygulanan muamele bir çok kesim tarafından eleştirilmişti.ÖSYM eski başkanı Prof. Ali Demir'e kıymak... Prof. Dr. Ali Demir, 9 yıl önce ÖSYM'de hangi değişiklikleri yapmıştı? ÖSYM eski başkanı Ali Demir, serbest bırakıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Polis memuruna çarpıp şehit etmeden önce yayaya çarpmış
06 Mayıs 2019 15:07
|Batıkent'te köpeklerin öldürülmesine dava açıldı
06 Mayıs 2019 14:49
|13 yıl önce kaybolan kadın cinayete kurban gitmiş
06 Mayıs 2019 14:39
|Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
06 Mayıs 2019 14:22
|Milli emlak eski müdürü yurt dışına kaçaken yakalandı
06 Mayıs 2019 12:22
|Antalya'da kolunu iş makinesine kaptıran işçi öldü
06 Mayıs 2019 11:27
|Polis uygulama noktasına araç daldı: 1 polis şehit
06 Mayıs 2019 11:15
|Suçlulara 'yapay zeka' ürünü olan JADU ile tespit edilecek
06 Mayıs 2019 11:08
|Otomobil kiraladı, başına gelmeyen kalmadı
06 Mayıs 2019 09:50
|Erzurum'da kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
06 Mayıs 2019 09:01