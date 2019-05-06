Sahte kimlikle yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisi, Samsun'da örgütün hücre evinde sahte kimlikle yakalandı
|06 Mayıs 2019 17:43
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerine yönelik çalışma yürüttü.
Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Trabzon Vakfıkebir Sulh Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı verilen Hilmi E'yi gözaltına aldı.
Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kaydı, Bank Asya hesabı, örgüte müzahir kurumlarda SGK kaydı bulunan Hilmi E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Vakfıkebir Sulh Ceza Mahkemesine bağlanan şüpheli, tutuklandı.
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