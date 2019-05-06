ADÜ öğretim üyesi ve eşi FETÖ'den açığa alındı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) eski rektörü ve öğretim üyesi Prof. Dr. Cavit B., hakkında yürütülen soruşturma kapsamında açığa alındı.
|06 Mayıs 2019 19:24
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Adnan Menderes Üniversitesi eski rektörü ve öğretim üyesi Prof. Dr. Cavit B. ve üniversitede avukat olarak görev yapan eşi Hatice B., haklarında FETÖ/PDY üyesi oldukları ve yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.
Prof. Dr. Cavit Bircan, 2014- 2019 yıllarında yaptığı rektörlük görevini, 21 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atadığı Osman Selçuk Aldemir'e devretmişti.
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