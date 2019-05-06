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ADÜ öğretim üyesi ve eşi FETÖ'den açığa alındı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) eski rektörü ve öğretim üyesi Prof. Dr. Cavit B., hakkında yürütülen soruşturma kapsamında açığa alındı.
 06 Mayıs 2019 19:24
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ADÜ öğretim üyesi ve eşi FETÖ'den açığa alındı

Adnan Menderes Üniversitesi eski rektörü ve öğretim üyesi Prof. Dr. Cavit B. ve üniversitede avukat olarak görev yapan eşi Hatice B., haklarında FETÖ/PDY üyesi oldukları ve yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

Prof. Dr. Cavit Bircan, 2014- 2019 yıllarında yaptığı rektörlük görevini, 21 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atadığı Osman Selçuk Aldemir'e devretmişti.
DHA
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