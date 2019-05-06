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YSK, İmamoğlu'nun mazbatasını iptal etti

AK Parti YSK Özel Temsilcisi Recep Özel'den İstanbul Seçimi'nin iptal edilmesinden sonra açıklamalarda bulundu. Özel yaptığı açıklamada, "Mazbata iptal kararı da çıktı" dedi.
 06 Mayıs 2019 21:03
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YSK, İmamoğlu'nun mazbatasını iptal etti

AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptali yönünde kararın çıktığını bildirdi.

Özel, YSK'nin İstanbul seçiminin yenilenmesi kararıyla ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.

İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili olağanüstü itiraz haklarını kullanarak 9 ana başlık altında delillerini YSK'ye sunduklarını hatırlatan Özel, bunlardan özellikle sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmaması yönündeki iddialarında çok ısrarlı olduklarını söyledi.

Yaklaşık 6 bin 500 sandık kurulu başkanının, 13 bin civarında sandık kurulu üyesinin kamu görevlisi olmadığını tespit ettiklerini anlatan Özel, sandık sonuç tutanaklarının boş ve imzasız olduğu yönünde iddialarının bulunduğunu aktardı.

- Gerekçe

Özel, "Kurul, 22 sayım döküm cetvelinin boş olduğunu, 101 sayım döküm cetvelinin imzasız olduğunu, bir de sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlilerinden seçilmemesini gerekçe göstererek seçimlerin yenilenmesine karar verdi." dedi.

Seçim kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlisi olması uygulamasının 2018'de getirildiğini, yasanın bu amir hükmünün yerine getirilmemesi nedeniyle seçimlerin yenilenmesi kararı verildiğini vurgulayan Özel, taleplerinin haklılığının da Yüksek Seçim Kurulunun bu kararıyla teyit edilmiş olduğunu belirtti.

YSK'nin kararının 4'e karşı 7 üyenin oyuyla alındığını ifade eden Özel, "Herkes hür iradesiyle karara katıldı. Karar yeter sayısını aştık. 7'ye 4 bir karar çıktı. Hukuki görüşleri doğrultusunda karar verdiler. Hepsinden Allah razı olsun diyoruz. Vicdani kanaatlerine göre karar verildi." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen mazbatanın iptal edilip edilmeyeceğinin sorulması üzerine Recep Özel, "Mazbatanın iptali kararı da çıktı." ifadesini kullandı.

Ara seçimlerin 2 Haziran'da yapılmasına ilişkin YSK kararı bulunduğunu, ancak o tarihe çok az süre kaldığını anımsatan Özel, sandık kurullarının yeniden oluşması, oy pusulalarının yeniden basılması süreci düşünülerek 23 Haziran tarihinin belirlendiğini bildirdi.

- "Milletimizin vereceği karara yine saygı duyacağız"

"Yenilenecek seçimde şansınızı nasıl görüyorsunuz?" sorusuna Özel, şu yanıtı verdi:

"Milletimizin vereceği karara yine saygı duyacağız. Milletin hakemliğine bir kez daha gidiyoruz. Bir şaibe, bir hukuksuz işlemler vardı. Biz şaibesiz bir seçim olmasını, seçim sonuçlarını herkesin içine sinmesini istiyoruz. Yine milletin hakemliğine gidiyoruz. Milletin hakemliğinden de kimse korkmasın diyoruz. Bundan sonraki süreçte, mazbata iptalinden sonra boşalma hükümleri uygulanacak. Bunun geçmişteki uygulamaları, emsal uygulamalarla yerine getirilecektir. İçişleri Bakanlığımız, oradaki belediyenin yorumuyla görevlendirme yapılacaktır."

- "Ölüm veya istifa halinde adaylar değiştirilebilir"

Bir başka soru üzerine Recep Özel, siyasi partilerin aynı adaylarla seçime gideceğini, ölüm veya istifa halinde adayların değiştirilebileceğini anımsattı.

Seçmen kütüklerinin yenilenmeyeceğini, sadece listelerden kısıtlı ve ölüler ile yerleşim yeri cezaevi olanların çıkarılacağını aktaran Özel, 18 yaşına girenlerin de listeye ekleneceğini dile getirdi.

Recep Özel, artık kanuna uygun şekilde sandık kurullarının yeniden oluşturulacağını bildirdi.

Sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edildiğini, seçimin tümünün tartışılmadığını anlatan Özel, Kurul'un şu an Büyükçekmece ve Maltepe'yi görüşmeye devam edileceğini kaydetti.

Recep Özel, İstanbul'un ilçelerindeki seçim sonuçları kesinleştiği için ilçelerle ilgili bir işlem yapılamayacağına dikkati çekerek, "Olağan, olağanüstü itiraz süreçleri bitmiştir. Kesinleşen seçim süreçlerini bu karar etkilemez. Şu an Büyükçekmece ve Maltepe görüşülecek." değerlendirmesini yaptı.
Anadolu Ajansı
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