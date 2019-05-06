İmamoğlu'nun yerine kim görev yapacak?
YSK'nın İstanbul seçimleriyle ilgili aldığı iptal kararının ardından Ekrem İmamoğlu'na verilen mazbata geri alınacak. 23 Haziran'a İBB Başkanlığına, İstanbul Valiliği tarafından atanan bir vali yardımcısı vekalet edecek.
|06 Mayıs 2019 21:48
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YSK, İstanbul seçim sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili görüşmesini karara bağladı.
YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verdi. İstanbullu 23 Haziran 2019 pazar günü yeniden sandık başına gidecek. Mazbatası alınacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine İstanbul Valiliği tarafından atanacak bir vali yardımcısı vekalet edecek.
PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?
YSK, 16 Nisan'da seçimlerin yenilenmesine karar verdiği yerlerde, mazbataların iptaline karar vermişti. Bu emsal karar sonrası Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası da geri alınacak.
23 Haziran'a kadar İBB Başkanlığına, İstanbul Valiliği tarafından atanacak bir vali yardımcısının vekalet edeceği öğrenildi.
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