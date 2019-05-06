İstanbul seçimi için gözler HDP, SP ve DSP'de
|06 Mayıs 2019 23:31
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AK Parti'nin olağanüstü itirazını değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) oy çokluğuyla İstanbul'da seçimleri iptal etti.
Ekrem İmamoğlu ike Binali Yıldırım arasındaki oy farkı 13 bin dolayında olduğu için, gözler her iki adayın da 150 bine yakın oy alan Demokratik Sol Parti ve Saadet Partisi'nin oylarına ihtiyacı var.
SP yetkilileri yaptığı açıklamada, Saadet Partisi Başkanlık Divanı'nın yarın saat 14.00'da "YSK'nın İstanbul Seçimlerinin İptali" konusunu değerlendirmek üzere toplanacağını bildirdi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da tekrarlanacak seçimlerde Saadet Partisi'nin 31 Mart'ta olduğu gibi tek başına gireceği öğrenildi.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise 30 bin 817 oy alan adayları Muammer Aydın ile ilgili henüz bir karara varmadıklarını belirtti. Aksakal, "Adayımızı çekip çekmeme veya devam etme konusunu yarın (Salı) kesin karara bağlayacağız. Şu aşamada bir kararımız yok" dedi.
HDP'nin ise yeni bir aday çıkarma ihtimalinin olmadığı ve bugün gerçekleşen avukatlar-İmralı görüşmesinin, seçimlerle ilgili olmadğı belirtiliyor
DP adayı Ersan Gökgöz, İstanbul seçimlerinde 22 bin 544 oy almıştı. DP adayı içinde esas değerlendirmenin yarın yapılacağı belirtiliyor.
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