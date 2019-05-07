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İzmir'de FETÖ'den 34 zanlıdan 22'si gözaltına alındı

Haklarında yakalama kararı verilen 34 zanlıdan 22'si gözaltına alındı
 07 Mayıs 2019 10:00
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İzmir'de FETÖ'den 34 zanlıdan 22'si gözaltına alındı

İzmir merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 34 şüpheliden 22'si yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'ya para yatırdıkları ve örgütün mütevelli olarak adlandırılan yapısında yer aldıkları tespit edilen 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir merkezli 13 ilde gerçekleştirilen operasyonda zanlılardan 22'si gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildi.

Firari şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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