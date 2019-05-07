1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emniyet'in raporunda anlatıldı: FETÖ'cü askerin hayatı dört evre

Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı'nın hazırladığı "FETÖ askeri mahrem yapılanması"nda, TSK'de bir örgüt mensubunun hayatının 4 evrede örgütlendiği belirtildi.
 07 Mayıs 2019 10:39
Yazdır
Emniyet'in raporunda anlatıldı: FETÖ'cü askerin hayatı dört evre

Emniyet Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı'nın raporunda FETÖ'nün askeri mahrem yapılmasına "BİRİM" adını verdiği belirtildi.

FETÖ İLETİŞİM İÇİN 8 YÖNTEM KULLANIYOR

Askeri mahrem yapılanmasındaki bir örgüt mensubunun hayatının, "ışık evi", "hususi/özel ev", "askeri okullardaki eğitim süreci" ve "birim yapılanması" olarak 4 evrede özetlenebileceği ifade edilen raporda, örgütün iletişimde kullandığı 8 yöntem sıralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı tarafından 11 Aralık 2018'de hazırlanan "FETÖ Askeri Mahrem Yapılanması-Kontörlü (Büfe) -Sabit Ankesörlü Telefon Hattı İle İletişim Modeli Değerlendirmesi" adı raporunun ayrıntılarında, örgütün yapılanması ve iletişim yöntemleri ayrıntılarıyla anlatıldı. Raporda, "FETÖ'nün ülkesi ve devletini hasım ve karşı cephe olarak gördüğü, istihbarat örgütü gibi Kod isimler, özel haberleşme kanalları, kaynağı bilinmeyen paralar kullandığı, çeşitli yabancı misyon temsilcileriyle içeriği bilinmeyen görüşmelerde bulunması nedeniyle, casusluk faaliyetlerini de kapsayan bir terör örgütü olduğu" vurgulandı.

Askeriyedeki yapılanma: 'BİRİM' Raporda, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan bir örgüt mensubunun hayatının dört evrede özetlenebileceği belirtilerek, bu evrelerin "ışık evi", "hususi/özel ev", "askeri okullardaki eğitim süreci" ve "birim yapılanması" olduğu belirtildi.

İlk evrede çocuk yaştaki kişilerin ışık evlerine alındığı, buradaki masum görünen sürecin ardından mahrem yapı dışındaki kişilerin bilmediği ve sadece mahrem hizmetlerde kullanılan özel/hususi evlere yerleştirilip, örgütsel bakış açısı kazandırıldığı vurgulanan raporda, askeri okullara hazırlanıp yerleştirildikleri 3. evreden sonra da "BİRİM" adı verilen askeri yapılanmaya dahil oldukları anlatıldı. 8 iletişim yöntemi Raporda, örgütün iletişimde kullandığı yöntemler "Yüz yüze/buluşma, canlı kurye, kriptolu IP hattı, not ile haberleşme, basın-yayın üzerinden talimat verme, sosyal medya (Facebook, Twitter vb.), telefon (gsm, operasyonel hat, ankesör/büfe arama), iletişim/haberleşme programları (ByLock vb.)" şeklinde sıralandı. Bu yöntemlerden, "Yüz Yüze/Buluşmanın ve Canlı Kurye" kullanılmasının örgüt için en sağlıklı haberleşme yöntemlerinden biri olduğu, talimat almak ve faaliyetler hakkında bilgi vermek amacıyla doğrudan Pensilvanya'ya gidilerek, örgütün elebaşı Fethullah Gülen'den talimat alındığı, Gülen'in "çok önemli hususların yüz yüze görüşülmesi" yönünde talimatının olduğu belirtildi. Esas sistem randevulaşma Raporda, görünüşü herkesin kullandığı Facebook gibi olan ancak farklı yazılıma sahip iletişim programlarının da örgüt tarafından kullanıldığı, telefonla iletişimin de sık sık numara değiştirilerek sağlandığı anlatıldı. FETÖ askeri mahrem yapılanmasında ise öncelikle iletişimde "randevulaşma sisteminin" esas alındığı, buna göre örgütün mahrem sorumlusunun, bir askeri personel ile görüştüğünde bir sonraki randevunun tarihini belirlediği ifade edilen raporda, "Ancak olağandışı bir durum gelişmesi veya buluşmanın gerçekleşmemesi durumunda diğer farklı araç ve yöntemlerin kullanıldığı anlaşılmıştır" denildi.

Dışarıdan telefonla arama Raporda, randevulaşma sisteminin her zaman geçerli olamaması ve örgütün telefon kullanımında sıkı kurallarının olması nedeniyle, "dışardan bir telefon bulup arama" yönteminin ortaya çıktığı anlatılarak, mahrem sorumlular ve askerlerin deşifresini engellemek için kamuya açık sabit hatlar ile ankesörlü telefonların kullanılmaya başlandığı ifade edildi. Raporda, örgütün ankesörlü arama yöntemine ilişkin şu değerlendirmede bulunuldu: "Örgüt mahrem sorumlularının bir noktada TSK içerisindeki mensupları ile en son çare olarak ardışık arama yaptıkları, normalde şahıslar ile yapılan son görüşmede bir sonraki görüşmenin yeri ve zamanının verildiği, ardışık aramanın ise genelde toplantılara gelmeyenleri uyararak, toplantıya çağırmayı veya planlamalardaki değişikleri bildirmek amacıyla yapıldığı anlaşılmaktadır. (Şahıs örgüt toplantılarına düzenli geliyor ise kontörlü (büfe) sabit / ankesörlü telefon hattıyla arama metodunu kullanmamış olabileceği veya internet tabanlı programlar ile mahrem sorumlusuyla irtibat kuruyor olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Cumhuriyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
PKK'nın İsviçre yapılanmasında yer alan sanığa 22 yıla kadar hapis istemi
07 Mayıs 2019 11:27		 İzmir'de FETÖ'den 34 zanlıdan 22'si gözaltına alındı
07 Mayıs 2019 10:00
Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde hava harekatı düzenlendi
07 Mayıs 2019 09:24		 15 Temmuz'da köprüde öldürülen 7 asker için takipsizlik
07 Mayıs 2019 08:21
Müebbet alan Tuğgeneral Darbeci Semih Terzi'ye 'adam uyandı' mesajı atmış
07 Mayıs 2019 07:05		 Sözde konsey üyesinden 'Kandırıldım' savunması
06 Mayıs 2019 21:40
Kahramanmaraş'ta 1 FETÖ şüphelisi yakalandı
06 Mayıs 2019 20:37		 Şırnak'tan acı haber: 1 asker şehit
06 Mayıs 2019 20:30
Akıncı Üssü davası sanık savunmaları ile yarın devam edecek
06 Mayıs 2019 18:42		 Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasında esasa ilişkin savunmalar alınıyor
06 Mayıs 2019 18:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:12 - Eskişehir'de muvazzaf askerler dahil 14 şüpheli gözaltında12:08 - Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı12:07 - Gün ortası döviz fiyatları12:02 - Metroda başörtülü kadına küfür edip tüküren kişiye hapis11:54 - Saldırıya uğrayan AK Parti'li aday adayı hayatını kaybetti11:46 - DSP'den İstanbul adayını çektiği iddiasına açıklama11:46 - Erdoğan: 62 bin sandık görevlisinden 21 bini memur değil11:40 - AK Parti: Tek tek suç duyurusunda bulunacağız11:37 - Seçim için rezervasyon iptal eden tatilci ücretini nasıl iade alacak?11:34 - İBB Başkanlığı'na, İstanbul Valisi vekalet edecek
11:29 - Öğretmen, boş zamanlarında erken yaşta evliliğin sakıncalarını anlatıyor11:27 - PKK'nın İsviçre yapılanmasında yer alan sanığa 22 yıla kadar hapis istemi11:25 - Bir ilimizde Ramazan ayı boyunca şebeke suyu ücretsiz olacak11:24 - MEB, Türkçe dört beceriyi ölçen ilk e-sınavı tamamladı11:22 - Hava yoluyla 4 ayda yaklaşık 57,2 milyon yolcu taşındı11:08 - 2019 KPSS puanıyla, B grubu alıma başvuru yapılabilecek mi?11:02 - TESK'ten 'hurda araç teşvikinde ÖTV indirimi artırılsın' talebi11:02 - Meclis 'göçmen karşıtlığı, ayrımcılık ve nefret diline' karşı harekete geçiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Babacan vitrin için temaslara başladı
İBB Başkanlığı'na, İstanbul Valisi vekalet edecek
Birleştirilen hizmet olduğu için ikramiyesi ödenmeyen memur açtığı davayı kazandı
Tapu müdürlüğüne operasyon... 7 memura gözaltı
İstanbul'un yeni belediye başkanını İçişleri atayacak
Bakan Varank lüks aracı geri gönderdi, tercihi yerli oldu
İmamoğlu: Her şey çok güzel olacak
Erdoğan: 62 bin sandık görevlisinden 21 bini memur değil
10 bin oy alan aday, İmamoğlu lehine çekildi
31 Mart'ta 303 oy almıştı... İmamoğlu lehine çekildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şık 2
takla atmak 3
hayattan soğutan şeyler 2
tabi lan manyak mısın 1
elinde telefonla uyumak 5
insan beyni 2
jet imam 6
kpss giriş ücretinin oturum başına 75 tl olması 1
doların 6 lira olması 6
konuşmayı sevmeyen insan 3
SON İLANLAR
Şenyurt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Balveren Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yarseli Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Çeşme İmar 3 İşçi Alacak
Nevşehir Göreme Belediyesi 16 İşçi Alacak
Burdur Ağlasun Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 27 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam