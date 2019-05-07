Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
|07 Mayıs 2019 12:08
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Adıyaman merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, Adıyaman ve Besni ilçesi ile Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Elazığ'da belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen öğretmenler, Bylock kullanıcısı ev kadını, eski FETÖ şirket çalışanı, mütevelli heyet üyesi, yurt müdürü ve büyük bölge talebe mesulünün de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Bu arada adresinde bulunamayan 4 şüpheli ise aranıyor.
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