KKTC'de 3 polis FETÖ'den ihraç edildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında savunması alınan 3 polis, terör örgütü ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle ihraç edildi
|07 Mayıs 2019 14:22
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında savunması alınan Ali Ö., Yılmaz Ö. ve Sadık E. isimli polisler, terör örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle ihraç edildi.
Verilen bu kararın, hakkında dosya hazırlanıp rapor sunulan ve aralarında polis müdürlerinin de bulunduğu 120 polis mensubu için emsal olması bekleniyor.
51/84 sayılı Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası'nın 71 (2) (C) maddesinde yer alan "Kamu yararı gereği" üç polis mahkeme emri olmaksızın görevinden ihraç edebiliyor. Komisyonun kararı ise Yüksek İdare Mahkemesi'ne taşınabiliyor.
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