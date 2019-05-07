Eskişehir'deki FETÖ davalarında 3 sanığa hapis cezası
Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanığa hapis cezası verildi
|07 Mayıs 2019 14:47
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Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanık hapis cezasına çarptırıldı.
4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, örgütün sözde emniyet yapılanmasından sorumlu "mahrem imam" olduğu iddiasıyla yargılanan ve mesleğinden ihraç edilen tutuklu eski öğretmen Fatih Mehmet Suna ile avukatı hazır bulundu.
Suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulunan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.
Aynı mahkemedeki bir başka davada ise tutuksuz sanıklar Cemil Özsarı ve Ramazan Ilgın'a 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
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