Ünlü işadamlarına FETÖ'den hapis cezası istendi

İş adamları Mustafa ve Serdar Seyidoğlu'nun "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' ve "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından yargılandığı davada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların ''silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Serdar Seyidoğlu ve Mustafa Seyidoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanıkları avukatları temsil etti.

Duruşmada cumhuriyet savcısı, hazır olduğunu belirttiği esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

"Seyidoğlu Tatlıcılık" unvanlı firmanın ortakları olan sanıklar Serdar ve Mustafa Seyidoğlu'nun akraba oldukları ve sahip oldukları firmanın birçok şubesinin bulunduğu anlatılan mütalaada, sanıkların buradan elde ettikleri mali kaynak ile FETÖ silahlı terör örgütü içerisinde aktif şekilde yer alarak, örgütün hiyerarşik yapısına dahil oldukları kaydedildi.

Mütalaada, tanık beyanlarına göre, sanıkların işveren sıfatı ile sahip oldukları gücü kullanarak şirket çalışanlarını örgüte "himmet" adı altında bağış yapmaya, örgüte ait gazete ve dergilere abone olmaya, kurban bağışı yapmaya, yardım derneği kisvesi altında faaliyet gösteren ve örgüte finans desteği sağlayan kapatılan ''Kimse Yok Mu'' isimli derneğin hesaplarına para yatırmaya zorladıkları ifade edildi.

Sanıkların çalışanların maaşlarından örgüt adına kesintiler yaptığı anlatılan mütalaada, şirket çalışanlarının bir kısmının şirkette yükselmek amacı ile bir kısmının ise işlerini kaybetme korkusu ile bu duruma sessiz kaldığı belirtildi.

Mütalaada, sanıkların örgüte müzahir evlerde kalan örgüt mensuplarının tüm ihtiyaçlarını karşıladığı Beylikdüzü ilçesinde bulunan şirket merkezinde haftalık olarak 9-10 kişinin katılımı ile örgütsel toplantılar düzenledikleri belirtilerek, bu toplantılarda örgüt elebaşına ait video görüntülerinin izlendiği ve yine örgüt elebaşının kitaplarının okunduğu ifade edildi.

Söz konusu toplantılara yurt dışına kaçtığı için hakkında ayrı adli işlem yapılan Celal Karahan isimli şahsın sözde imamlık yaptığı belirtilen mütalaada, sanıklar ile örgüt arasında organik bağ kurulduğu ve sanıkların terör örgütünün hiyerarşisinde yer alarak örgüt üyesi olduklarının anlaşıldığı vurgulandı.

Mütalaada, ''Silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen sanıkların, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçundan, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmesi istendi.

Mütalaanın açıklanmasının ardından sanık avukatları ve sanık Serdar Seyidoğlu, beyanda bulunmak üzere süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Serdar Seyidoğlu ve sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu'nun ''cebir ve şiddet kullanarak, Turkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngörduğu duzeni ortadan kaldırmaya veya bu duzen yerine başka bir duzen getirmeye veya bu duzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbus etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

FETÖ'nün yapılanması ve eylemlerine yer verilen iddianamede, sanıkların örgüt lehine faaliyette bulundukları anlatılıyor.

Soruşturma kapsamında, Serdar Seyidoğlu 28 Ekim 2016'da, amcası Mustafa Seyidoğlu da 9 Eylül 2016'da tutuklanmıştı. Sanık Mustafa Seyidoğlu, 9 Aralık 2016'da sağlık sorunları gerekçesiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğince, Serdar Seyidoğlu da 16 Mayıs 2017'deki duruşmada tahliye edilmişti.