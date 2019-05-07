1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ünlü işadamlarına FETÖ'den hapis cezası istendi

Cumhuriyet savcısı iki sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mütalaada, "Serdar ve Mustafa Seyidoğlu'nun akraba oldukları, firmadan elde ettikleri mali kaynak ile FETÖ silahlı terör örgütü içerisinde aktif şekilde yer alarak örgütün hiyerarşik yapısına dahil oldukları" ifade edildi
 07 Mayıs 2019 15:17
Yazdır
Ünlü işadamlarına FETÖ'den hapis cezası istendi

İş adamları Mustafa ve Serdar Seyidoğlu'nun "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' ve "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından yargılandığı davada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların ''silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Serdar Seyidoğlu ve Mustafa Seyidoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanıkları avukatları temsil etti.

Duruşmada cumhuriyet savcısı, hazır olduğunu belirttiği esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

"Seyidoğlu Tatlıcılık" unvanlı firmanın ortakları olan sanıklar Serdar ve Mustafa Seyidoğlu'nun akraba oldukları ve sahip oldukları firmanın birçok şubesinin bulunduğu anlatılan mütalaada, sanıkların buradan elde ettikleri mali kaynak ile FETÖ silahlı terör örgütü içerisinde aktif şekilde yer alarak, örgütün hiyerarşik yapısına dahil oldukları kaydedildi.

Mütalaada, tanık beyanlarına göre, sanıkların işveren sıfatı ile sahip oldukları gücü kullanarak şirket çalışanlarını örgüte "himmet" adı altında bağış yapmaya, örgüte ait gazete ve dergilere abone olmaya, kurban bağışı yapmaya, yardım derneği kisvesi altında faaliyet gösteren ve örgüte finans desteği sağlayan kapatılan ''Kimse Yok Mu'' isimli derneğin hesaplarına para yatırmaya zorladıkları ifade edildi.

Sanıkların çalışanların maaşlarından örgüt adına kesintiler yaptığı anlatılan mütalaada, şirket çalışanlarının bir kısmının şirkette yükselmek amacı ile bir kısmının ise işlerini kaybetme korkusu ile bu duruma sessiz kaldığı belirtildi.

Mütalaada, sanıkların örgüte müzahir evlerde kalan örgüt mensuplarının tüm ihtiyaçlarını karşıladığı Beylikdüzü ilçesinde bulunan şirket merkezinde haftalık olarak 9-10 kişinin katılımı ile örgütsel toplantılar düzenledikleri belirtilerek, bu toplantılarda örgüt elebaşına ait video görüntülerinin izlendiği ve yine örgüt elebaşının kitaplarının okunduğu ifade edildi.

Söz konusu toplantılara yurt dışına kaçtığı için hakkında ayrı adli işlem yapılan Celal Karahan isimli şahsın sözde imamlık yaptığı belirtilen mütalaada, sanıklar ile örgüt arasında organik bağ kurulduğu ve sanıkların terör örgütünün hiyerarşisinde yer alarak örgüt üyesi olduklarının anlaşıldığı vurgulandı.

Mütalaada, ''Silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen sanıkların, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçundan, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmesi istendi.

Mütalaanın açıklanmasının ardından sanık avukatları ve sanık Serdar Seyidoğlu, beyanda bulunmak üzere süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Serdar Seyidoğlu ve sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu'nun ''cebir ve şiddet kullanarak, Turkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngörduğu duzeni ortadan kaldırmaya veya bu duzen yerine başka bir duzen getirmeye veya bu duzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbus etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

FETÖ'nün yapılanması ve eylemlerine yer verilen iddianamede, sanıkların örgüt lehine faaliyette bulundukları anlatılıyor.

Soruşturma kapsamında, Serdar Seyidoğlu 28 Ekim 2016'da, amcası Mustafa Seyidoğlu da 9 Eylül 2016'da tutuklanmıştı. Sanık Mustafa Seyidoğlu, 9 Aralık 2016'da sağlık sorunları gerekçesiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğince, Serdar Seyidoğlu da 16 Mayıs 2017'deki duruşmada tahliye edilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
HDP'li sayman 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı
07 Mayıs 2019 16:27		 PKK'nın İsviçre yapılanmasındaki şahıs tutuklandı
07 Mayıs 2019 16:13
FETÖ hükümlüsü kadın yakalandı
07 Mayıs 2019 15:41		 Eskişehir'de 5 sanıktan 4'üne FETÖ'den hapis cezası
07 Mayıs 2019 15:30
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
07 Mayıs 2019 15:22		 Eskişehir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
07 Mayıs 2019 15:19
Bartın'daki FETÖ davalarında 1 sanığa hapis
07 Mayıs 2019 14:53		 Eskişehir'deki FETÖ davalarında 3 sanığa hapis cezası
07 Mayıs 2019 14:47
Sınırda yakalanan MLKP şüphelisi 2 kişi tutuklandı
07 Mayıs 2019 14:29		 KKTC'de 3 polis FETÖ'den ihraç edildi
07 Mayıs 2019 14:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:51 - Köprü geçiş cezalarına tüketicilerden tepki16:48 - RTÜK'ten yayın yasakları için 'içerik sorgulama' modülü16:43 - 'Kılıçdaroğlu, YSK üyelerini hedef göstermiştir'16:35 - Sur Belediyesi'nin işten çıkardığı işçilerden oturma eylemi16:33 - Polis başmüfettişinden 'Kelimenin Kalbi' sergisi16:27 - HDP'li sayman 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı16:20 - Havayolu şirketlerinden İstanbul seçimi için bilet kolaylığı16:18 - Bir günde kalbi 163 kez duran hasta özel yöntemle sağlığına kavuştu16:14 - İslam İşbirliği Teşkilatı'nda çalışacak tercüman aranıyor16:13 - PKK'nın İsviçre yapılanmasındaki şahıs tutuklandı
16:07 - Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı16:05 - İzmir'de sağanak ve dolu etkili oldu16:01 - MEB'den milli sporcu atama duyurusu15:56 - Öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmene inceleme15:54 - İyi Parti'den YSK'ya, kararını gözden geçir başvurusu15:52 - TBMM Genel Kurulu toplandı15:51 - Danıştay, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı15:47 - Cumhurbaşkanlığından 'Gönlumuz Bir Soframız Bir' kampanyası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Babacan vitrin için temaslara başladı
İBB Başkanlığı'na, İstanbul Valisi vekalet edecek
Erdoğan: 62 bin sandık görevlisinden 21 bini memur değil
Birleştirilen hizmet olduğu için ikramiyesi ödenmeyen memur açtığı davayı kazandı
Tapu müdürlüğüne operasyon... 7 memura gözaltı
İstanbul'un yeni belediye başkanını İçişleri atayacak
Bakan Varank lüks aracı geri gönderdi, tercihi yerli oldu
31 Mart'ta 303 oy almıştı... İmamoğlu lehine çekildi
10 bin oy alan aday, İmamoğlu lehine çekildi
İmamoğlu: Her şey çok güzel olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hayattan soğutan şeyler 4
Star bucks tarzi kafelerde pinekleyen tavşan kulakli kizlar 3
let the linç begin 1
şu an çalan şarkı 2
keşke yunan galip gelseydi ne hilafet yıkılırdı,ne şeriat kaldır 2
sadi güven 3
pıslı 1
üreten yazar 1
israil,türkiye'den korkuyor 4
chp'nin yaptığı akılalmaz nanoteknolojik hile 3
SON İLANLAR
Şenyurt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Balveren Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yarseli Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Çeşme İmar 3 İşçi Alacak
Nevşehir Göreme Belediyesi 16 İşçi Alacak
Burdur Ağlasun Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 27 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam