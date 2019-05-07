1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi, Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yakalandı
 07 Mayıs 2019 15:22
Yazdır
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Yenikadın köyü yakınlarında askeri yasak bölgede hudut birliği askerlerince bir grup tespit edildi.

Hudut askerleri yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen G.M, E.M, N.Ş ve G.Ş'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
HDP'li sayman 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı
07 Mayıs 2019 16:27		 PKK'nın İsviçre yapılanmasındaki şahıs tutuklandı
07 Mayıs 2019 16:13
FETÖ hükümlüsü kadın yakalandı
07 Mayıs 2019 15:41		 Eskişehir'de 5 sanıktan 4'üne FETÖ'den hapis cezası
07 Mayıs 2019 15:30
Eskişehir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
07 Mayıs 2019 15:19		 Ünlü işadamlarına FETÖ'den hapis cezası istendi
07 Mayıs 2019 15:17
Bartın'daki FETÖ davalarında 1 sanığa hapis
07 Mayıs 2019 14:53		 Eskişehir'deki FETÖ davalarında 3 sanığa hapis cezası
07 Mayıs 2019 14:47
Sınırda yakalanan MLKP şüphelisi 2 kişi tutuklandı
07 Mayıs 2019 14:29		 KKTC'de 3 polis FETÖ'den ihraç edildi
07 Mayıs 2019 14:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:51 - Köprü geçiş cezalarına tüketicilerden tepki16:48 - RTÜK'ten yayın yasakları için 'içerik sorgulama' modülü16:43 - 'Kılıçdaroğlu, YSK üyelerini hedef göstermiştir'16:35 - Sur Belediyesi'nin işten çıkardığı işçilerden oturma eylemi16:33 - Polis başmüfettişinden 'Kelimenin Kalbi' sergisi16:27 - HDP'li sayman 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı16:20 - Havayolu şirketlerinden İstanbul seçimi için bilet kolaylığı16:18 - Bir günde kalbi 163 kez duran hasta özel yöntemle sağlığına kavuştu16:14 - İslam İşbirliği Teşkilatı'nda çalışacak tercüman aranıyor16:13 - PKK'nın İsviçre yapılanmasındaki şahıs tutuklandı
16:07 - Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı16:05 - İzmir'de sağanak ve dolu etkili oldu16:01 - MEB'den milli sporcu atama duyurusu15:56 - Öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmene inceleme15:54 - İyi Parti'den YSK'ya, kararını gözden geçir başvurusu15:52 - TBMM Genel Kurulu toplandı15:51 - Danıştay, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtı15:47 - Cumhurbaşkanlığından 'Gönlumuz Bir Soframız Bir' kampanyası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Babacan vitrin için temaslara başladı
İBB Başkanlığı'na, İstanbul Valisi vekalet edecek
Erdoğan: 62 bin sandık görevlisinden 21 bini memur değil
Birleştirilen hizmet olduğu için ikramiyesi ödenmeyen memur açtığı davayı kazandı
Tapu müdürlüğüne operasyon... 7 memura gözaltı
İstanbul'un yeni belediye başkanını İçişleri atayacak
Bakan Varank lüks aracı geri gönderdi, tercihi yerli oldu
31 Mart'ta 303 oy almıştı... İmamoğlu lehine çekildi
10 bin oy alan aday, İmamoğlu lehine çekildi
İmamoğlu: Her şey çok güzel olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vatandaş seçim yenilensin istiyor 3
bülent yıldırım 1
etiketlere bakmadan alışveriş yapmak 8
özlediklerim var benim keşke burada olsa dediklerim 3
İstanbuldan yükselen protesto sesleri 3
anadolu ajansı'nın kadir mısıroğlu paylaşımı 1
demirtaş'ın seçimler öncesi hapisten çıkarılması 4
isviçre çakısı 2
game of thrones'taki büyük savaş 1
ideal kilo 1
SON İLANLAR
Şenyurt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Balveren Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yarseli Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Çeşme İmar 3 İşçi Alacak
Nevşehir Göreme Belediyesi 16 İşçi Alacak
Burdur Ağlasun Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 27 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam