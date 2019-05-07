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Abdullah Gül, YSK kararını, 367 kararıyla denk tuttu

Yeni bir parti kuracağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Seçimlerinin yenilenmesine dair YSK kararını, 2007 yılında gerçekleşen 367 kararıyla bir tuttu
 07 Mayıs 2019 19:22
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Abdullah Gül, YSK kararını, 367 kararıyla denk tuttu

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, çatı adayı olmaya çalışan ancak Meral Akşener'in karşı çıkması nedeniyle çatı aday olamayan Abdullah Gül, YSK'nın İstanbul seçimlerine yönelik kararını, 367 kararıyla denk tuttu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gül, şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesi'nin 2007 yılındaki haksız "367 Kararı" karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu'nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım.
Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız."

367 kararı nedir?

2002 seçimleriyle iktidara gelen Ak Parti darbeye bazı yapıların hedefindeydi. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in görev süresi 16 Mayıs 2007'de sona erecekti. 2007 yılında Cumhurbaşkanı, TBMM içinden seçilmekteydi. O günün askeri ve sivil bürokrasisi, eşi başörtülü birinin Cumhurbaşkanlığı gibi Devletin en tepe noktasına gelmesini laikliğe aykırı buluyordu.

Seçim dönemine, başörtüsü ve laiklik tartışmalarıyla gelinmişti. Ülkenin çeşitli yerlerinde "Cumhuriyet Mitingleri" adıyla geniş katılımlı gösteriler düzenleniyordu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaderini ise, 367 tartışmaları belirledi.

ASKERİ BİLDİRİYE RAĞMEN KARDEŞİM ABDULLAH GÜL DEDİ

Recep Tayyip Erdoğan o gün hem askeri hem de yargı bürokrasinin açık tepkisine rağmen "Cumhurbaşkanı adayımız kardeşimiz Abdullah Gül'dür" dedi.

TBMM'de yapılan seçimde, Gül 357 oy aldı. Sabih Kanadoğlu'nun önderliğini yaptığı grubun yönlendirmesiyle CHP harekete geçti ve Anayasa Mahkemesine başvuru yapıldı. Tam o tarihlerde, Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, "tarafız" diyerek 27 Nisan bildirisini yayımladı.

Anayasa Mahkemesi 1 Mayıs'ta verdiği kararla, 367 iddiasını kabul ederek yapılan birinci tur oylamayı iptal etti. Yani TBMM'de 367 milletvekili bulunmadığı için Cumhurbaşkanlığı seçimi iptal edildi. O zamanlarda TBMM'de Ak Parti ve CHP tek vardı. CHP Cumhurbaşkanlığı seçimlerini boykot ederek oturumlara katılmıyordu.

Ak Parti, seçim kararı aldı. 2007 yılında girilen seçimlerde, Ak Parti yüzde 47 oy almıştı. MHP'de yüzde 10 barajını aşarak TBMM'ye girmişti. Bahçeli, o dönem Cumhrubaşkanlığı oylamasına gireceklerini açıklayınca kriz sona ermişti.

Dönemim Başbakanı şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bütün riskleri göze alarak Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı seçtirmişti.

Daha sonra Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçileceği Anayasa'ya yazıldı, bu değişiklik referandumda %68 oyla kabul edilerek yürürlüğe girdi

Memurlar.Net
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