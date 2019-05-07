Davutoğlu da açıklama yaptı, Ak Partililer tepki gösterdi
|07 Mayıs 2019 23:03
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bugün yaptığı açıklamada, YSK kararını 2007 yılındaki 367 kararıyla denk tuttu. Oysaki 2007 yılında, Recep Tayyip Erdoğan, askeri ve yargı bürokrasisine rağmen, düzenlenen Cumhuriyet mitinglerine ve 27 Nisan'da Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt tarafından yayımlanan askeri bildiriye rağmen, eşi başörtülü olan Abdullah Gül'ü "Cumhurbaşkanı adayımız kardeşimiz Abdullah Gül'dür" diyerek aday göstermişti.
Abdullah Gül'den sonra, bir türlü parti kuramayan Ahmet Davutoğlu da bir açıklama yaptı ve "YSK'nın kararı ise evrensel hukuka ve yerleşmiş teamüllere aykırılıklar barındırmakta" dedi.
Ak Partililer, Davutoğlu'nun bu açıklamasına tepki gösterdi. Davutoğlu daha önce yaptığı açıklamalarda "Nefsimi ayaklar altına alırım, bir faninin terk etmeyeceği düşünülen her makamı elimin tersiyle iterim ama asla bu kutlu hareketteki hiçbir dava arkadaşımın kalbini kırmam, dünya mazlumlarının umudu olan bu Ak hareketin zarar görmesine, üzülmesine, yeise düşmesine azla izin vermem" demişti.
Davutoğlu başka bir açıklamasında da, "Ak Parti dışında herhangi bir siyasi hareket, faaliyet veya siyasi organizasyon içinde bulunmam, bunu da siyasi ahlakla bağdaştırmam, eğer böyle bir şey yapacaksam Ak Parti kimliğini bırakırım, bu kimliği de bırakmaya niyetim yok ve olmayacak" demişti.
İŞTE DAVUTOĞLU'NUN ESKİ AÇIKLAMASI
İŞTE DAVUTOĞLU'NUN AÇIKLAMASI
ahlak, siyasi etik ve davutoğlu 🤔 pic.twitter.com/PakAhDpsEcSCRD Geotry (@sacredgeometry6) 7 Mayıs 2019
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