Sındırgı'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 1 şüpheli doktor polis tarafından yakalandı.
|08 Mayıs 2019 06:57
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 1 şüpheli doktor polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda; Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli beyanlarında adı geçen 1 şüpheli doktor Sındırgı ilçesinde yakalandı. Yakalanan FETÖ şüphelisi doktorun sorgulanmasının devam ettiği öğrenildi.
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