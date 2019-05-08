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Sındırgı'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 1 şüpheli doktor polis tarafından yakalandı.
 08 Mayıs 2019 06:57
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Sındırgı'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 1 şüpheli doktor polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda; Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli beyanlarında adı geçen 1 şüpheli doktor Sındırgı ilçesinde yakalandı. Yakalanan FETÖ şüphelisi doktorun sorgulanmasının devam ettiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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