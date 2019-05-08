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Darbe girişimi davalarında sona doğru

FETÖ'nün darbe girişimine yönelik açılan 289 davadan 254'ü karara bağlandı, 35'inde ise yargılamalar sürüyor- Tamamlanan davalarda bin 952'si ömür boyu olmak üzere 3 bin 101 sanık hakkında hapis cezasına hükmedildi- Ömür boyu hapis cezası alan sanıklardan 995'i ağırlaştırılmış müebbet, 957'si ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı- Mahkemeler, bin 149 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi
 08 Mayıs 2019 09:02
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Darbe girişimi davalarında sona doğru

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan 289 davadan 254'ü mahkeme heyetleri tarafından karara bağlandı, 35'inde ise sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıkları tarafından 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü.

Soruşturmaların tamamlanması sonrasında darbecilerin hakim karşısına çıkarılması amacıyla açılan 289 davadan bugüne kadar 254'ü karara bağlandı.

Sona eren davalarda, bin 959'u ömür boyu olmak üzere 3 bin 101 sanık hakkında mahkumiyete hükmedildi.

Yargılamaları tamamlanan davalarda 995 sanık ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar arasında eski 58 general, 651 subay, 137 astsubay, 49 uzman çavuş, 4 polis memuru da yer aldı.

- 35 dava sürüyor

Eski 15 general, 325 subay, 99 astsubayın da aralarında bulunduğu sanıklardan 957'sine müebbet hapis cezası veren mahkemeler, bin 149 kişi hakkında 1 yıl 2 ay ila 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına hükmetti.

Mahkeme heyetleri, tamamlanan davalarda bazı sanıkların da beraatini kararlaştırdı. Davalardan 35'inde ise yargılamalar sürüyor. Bu davalardan 5'i İstanbul, 18'i ise Ankara'da görülüyor.
Anadolu Ajansı
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