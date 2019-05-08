Yalova merkezli FETÖ operasyonunda 9'u muvazzaf 14 gözaltı
Operasyonda, 9'u muvazzaf 14 zanlı yakalandı
|08 Mayıs 2019 12:02
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Yalova merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmanın deşifresi edilmesi çalışmaları kapsamında, ankesörlü ve kontörlü hatlardan ardışık arandıkları belirlene 15 şüpheliye yönelik 10 ilde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, muvazzaf 3 subay ve 6 astsubay, meslekten ihraç edilen 2 astsubay, bir askeri öğrenci ile 2 emekli astsubay yakalandı.
Bir emekli astsubay ise aranıyor.
Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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