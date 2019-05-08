Isparta'da FETÖ'den 18 muvazzaf asker gözaltına alındı
Örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 16 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 18 muvazzaf asker gözaltına alındı
|08 Mayıs 2019 12:28
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Isparta merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 18 muvazzaf asker yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Isparta merkezli 16 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 yüzbaşı, 9 astsubay, 4 uzman çavuş, 3 uzman erbaş gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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