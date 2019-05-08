1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ sanığı eski teğmene hapis cezası

Adana'da terör örgütünün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddia edilen eski teğmen, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı
 08 Mayıs 2019 14:20
Yazdır
FETÖ sanığı eski teğmene hapis cezası

Adana'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin ''mahrem imamları'' ile ankesörlü ve büfe telefonlarından ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddia edilen eski teğmene 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Fatih Anras ile avukatı katıldı.

Sanık Anras savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek, ''FETÖ'nün 'mahrem imamlarıyla' hiçbir iletişim yöntemiyle görüşmedim. Örgütsel bir konumum yoktur. Önceki aşamalarda etkin pişmanlığa dair ayrıntılı savunma yaptım. Beraatimi talep ederim.'' diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgütün ''mahrem imamlarıyla" ankesörlü ve büfe telefonlarından ardışık arama sistemiyle haberleştiğinin tespit edilmesi dolayısıyla ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanık Fatih Anras'ı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eski yüzbaşı ile üniversite öğrencisi FETÖ'den hakim karşısına çıktı
08 Mayıs 2019 15:20		 Demirtaş'ın yargılandığı davada görevsizlik kararı
08 Mayıs 2019 15:12
Eski belediye başkan yardımcısına FETÖ'den adli kontrol
08 Mayıs 2019 14:45		 Konsey üyesi generalden 'kandırıldım' savunması
08 Mayıs 2019 13:50
8 Mayıs 2019 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
08 Mayıs 2019 13:43		 Isparta'da FETÖ'den 18 muvazzaf asker gözaltına alındı
08 Mayıs 2019 12:28
Darbe girişimi davalarında sona doğru
08 Mayıs 2019 12:25		 İzmir'deki FETÖ 'finansal destek' davasında iş adamının tahliye talebine ret
08 Mayıs 2019 12:03
Mardin'de 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi
08 Mayıs 2019 11:38		 Sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi
08 Mayıs 2019 11:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:23 - 'Milletin kararının sandıkta tecellisini göreceğiz'15:20 - Eski yüzbaşı ile üniversite öğrencisi FETÖ'den hakim karşısına çıktı15:15 - Tüketici hakem heyetlerine şikayetlerde 'perakende ticaret' başı çekti15:12 - Demirtaş'ın yargılandığı davada görevsizlik kararı15:09 - Miniklerin kumbaraları Mehmetçik için doldu15:04 - Anaokuluna gidemeyen çocuklara yaz aylarında anaokulu imkanı14:58 - Karaman'daki Millet Kıraathanesi geçici olarak kapatıldı14:53 - YSK, CHP'nin itirazını görüşmek için toplanıyor14:50 - TBMM Genel Kurulu toplandı14:47 - Zabıta memuru alımında sözlü sınava iptal kararı
14:47 - 'Seçimlerin yenilenmesi ekonomik istikrarı bozmaz'14:45 - Eski belediye başkan yardımcısına FETÖ'den adli kontrol14:38 - İYİ Parti'den YSK'ya İstanbul seçimlerinin iptali başvurusu14:34 - Bolu'da yüksek kesimlere kar yağdı14:30 - Bingöl'de cinnet: eşi ve 3 çocuğunu vurdu14:26 - 'Kurtuluş Savaşı Belgeleri' Samsun'da sergilendi14:20 - FETÖ sanığı eski teğmene hapis cezası14:17 - Burdur'da kedi ve köpek ölümlerinin sorumluları hakkında soruşturma
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Neden ilçe seçimleri iptal edilmedi, işte sebebi?
Seçimler yenilensin diyen YSK üyeleri görüş belirtmemiş
103 bin oy alan Saadet, kendi adayı ile seçime katılacak
Bazı partiler adaylarını geri çekti
YSK kararı öncesi ve sonrası İmamoğlu
Bedelli askerliğe gidenler, dönüşte idari izne takılacak
225 sandık başkanı işsiz güçsüz çıktı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
AK Parti'den yeni kanun teklifi
Bahçeli'den, Kılıçdaroğlu'na kapak yanıtı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
marmaris'te yüzme yarışındaki skandal olay 5
bilemiyorum altan bilemiyorum 4
türk askeri 4
chp'nin tüm istanbul seçimlerinin iptalini talep etmesi 1
ayrılık 3
chp'nin yaptığı akılalmaz nanoteknolojik hile 4
İstanbul da seçimin iptali 15
bayan 2
andrea bocelli 1
portakalcicegi2017 1
SON İLANLAR
İtalya hükümeti burs duyurusu
Kırklareli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 9 İşçi Alacak
Gümüşhane Gümüşbel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 4 İşçi Alacak
Niğde Hacıabdullah Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Samsun Ladik İmar 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 12 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm 3 İşçi Alacak
Aksaray Ihlara Ulaşım 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam