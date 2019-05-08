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Miniklerin kumbaraları Mehmetçik için doldu

Kırşehir ve Adana'daki iki anaokulu öğretmeninin önderliğinde başlatılan kumbara projesine katılan 12 ildeki minik öğrencilerin topladıkları paraların bir bölümü, Mehmetçik Vakfının hesaplarına yatırıldı
 08 Mayıs 2019 15:09
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Miniklerin kumbaraları Mehmetçik için doldu

Kırşehir ve Adana'daki iki anaokulu öğretmeninin başlattığı kumbara projesiyle Türkiye genelinde 12 ildeki minik öğrencilerin topladığı paralar, Türkiye Mehmetçik Vakfının hesabına yatırılmaya başlandı.

Kırşehir Vilayetler Birliği Anaokulu öğretmeni Merve Çetinkaya ve Adana Yüreğir ilçesi Doğankent Anaokulu Müdürü Esin Karyağ'ın kurucu ortaklığında kasım ayında başlatılan "İyilik Kumbaram" projesinde çalışmalar tamamlandı.

Uluslararası alanda okulların projelerini paylaştığı ve yardımlaştığı "eTwinning" platformunda başlatılan proje kapsamında Adana ve Kırşehir'in yanı sıra 10 ildeki anaokulunda kumbaralar oluşturuldu.

Miniklerin harçlıkları ile dolan kumbaralardaki paralar Mehmetçik Vakfının hesaplarına yatırılmaya başlandı. Kırşehir Vilayetler Birliği Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri Merve Çetinkaya ile Halkbank Kırşehir Şubesine giderek topladıkları bin 465 lirayı vakfın hesabına yatırdı.

Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kumbara projesiyle vatan, millet ve Mehmetçik sevgisini öğrenen minik öğrencilerin, yaptıkları kumbaralarda para biriktirerek sosyal sorumluluk duygusunu da yaşadıklarını söyledi.

Proje ile öğrencilerin, öğretmenlerinin de yardımıyla karton ve çeşitli malzemelerden kumbaralar yaptığını anlatan Çetinkaya, evlerine götürdükleri kumbaralara anne ve babalarından aldıkları bozuk paraları koyduklarını, 5 ay sonunda bunların açıldığını dile getirdi.

Minik öğrencilerin, biriktirdikleri paraları bankadaki görevlilere bizzat kendilerinin teslim ettiğini vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Adana ve Kırşehir'deki anaokulu öğretmenleri olarak birlikte güzel bir proje başlattık. Projemize Türkiye genelindeki 12 ilde bulunan okullarımızdan eş zamanlı katılım oldu. Kasım ayından itibaren uygulanan proje ile illerde toplanan paralar Mehmetçik Vakfının hesap numaralarına yatırılmaya başlandı. Kırşehir'in yanı sıra Adana ve Malatya'da da miniklerimiz paralarını yatırdı. Amacımız, vicdanlı, hoşgörü sahibi, yardımsever, affetmeyi bilen, vatansever, israf etmeyen, sadık, adil, iyi yurttaş olabilen, erdemli, hedefleri olan, verdiği sözü tutan dünya vatandaşları yetiştirmektir."
Anadolu Ajansı
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