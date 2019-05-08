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FETÖ'den tutuklanan eski yüzbaşıya adli kontrol şartıyla tahliye

Zonguldak'ta FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski kıdemli yüzbaşı Bayram K., 10 aylık tutukluluk sürecinin ardından adli kontrol şartıyla tahliye edildi
 08 Mayıs 2019 15:34
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FETÖ'den tutuklanan eski yüzbaşıya adli kontrol şartıyla tahliye

Geçen yıl Ağustos ayında Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski kıdemli yüzbaşı Bayram K., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Bayram K., savunmasını yaptı. Bayram K., TSK'daki görevinden istifa ederek ticarete atıldığını ancak bu süreçte işlerinin yolunda gitmemesi sebebiyle maddi sıkıntı yaşadığını söyledi. Bu sırada 2011 yılında görev yaptığı Çaycuma'daki tanıdığı vasıtasıyla Çaycuma Belediyesi'ne başvuruda bulunduğunu söyleyen Bayram K., yaklaşık 5 ay sonra başvurusunun kabul edildiğini ve Belediye Başkan Yardımcılığı yaptığını aktardı. İddianamede 15 Temmuz gecesine ilişkin yer alan iddialara karşı da savunmasını yapan Bayram K., şöyle devam etti:

"Belediyeye polislerin geldiği söylenince bana söylenen belediyenin anahtarlarının alındığı yönündeydi. Daha sonra anlaşıldı ki anons odasının anahtarları isteniyormuş. Anons odasının kapısı çok eski olduğu için anahtarı bulunamadığından belediyenin anahtarları için belediyeye gittiğimde 1. Kata çıktığımda belediye personelinden 2-3 kişi ile polislerin tartıştıklarını gördüm. Kendimi tanıtıp belediye başkan yardımcısı olduğumu söyleyip neden belediyenin anahtarlarını alıyorsunuz diye sordum. Anons odasının anahtarlarını almak istiyoruz deyince ben anons odasının anahtarları olduğunu anladım. Benden önce anons odasına çıkmışlar. Odanın anahtarını bulamamışlar. Daha sonra zaten anahtar sistemi eski usul olduğu için başka kapıdan anahtar uydurarak anons kapısı kilitlendi."

ByLock kullanıcısı olmadığını, Bank Asya'ya para yatırmadığını ifade eden Bayram K., "Hayatımda hiçbir zaman ByLock kullanmadım. Bank Asya'ya para yatırmadım. Onlara ait okullara evladımı göndermedim. Hiçbir zaman FETÖ'cülerden yardım istemedim. Kolaylık sağlamadım. Basın yayın organlarına üyeliğim olmadı. Kurumlarında sonradan kapatılmış olsa dahi çalışmadım. Eğer FETÖ'cü olsaydım onların kurumlarından birine başvurabilirdim. Hiçbir gelirim olmadığı için eşim ve çocuğum ailemin yanına sığınmıştır. Kaçma derdim yoktur. Bir an önce iş bulup ailemi geçindirmek istiyorum. 10 aydır tutukluyum. Uygun görülürse tahliyemi istiyorum. Devletimiz şu anda yoğurdu üfleyerek yiyor. Kafasında en ufak şüphe kalmasın istiyor. Mutlaka ben bu duruşmadan beraat edeceğim. Ama o süreye kadar en azından tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti ise dosyadaki eksikliklerin giderilmesi, bazı tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Tutuklu sanık ise adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İhlas Haber Ajansı
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