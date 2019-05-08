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Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 12 sanığa hapis istemi

Aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 10'u firari, 2'si tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi
 08 Mayıs 2019 16:01
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Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 12 sanığa hapis istemi

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 10'u firari, 2'si tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Canip B, Eyüp Sabri Ç. ve avukatları ile yakınları katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların ve avukatlarının son savunmalarını yapmaları için duruşmayı 27 Mayıs'a erteledi.

- İddianameden

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli oranlarda hapis cezası isteniyor.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Kasım 2018'de tutuklu 5 sanığı "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 7 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Aynı suçtan tutuksuz 52 sanık 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 6 ay 22 gün arasında değişen hapisle cezalandırılırken, 14 sanığın beraatine karar verilmişti.

İlk aşamada 84 sanıklı olarak açılan davada celse aralarında, vefat eden tutuksuz sanık D.V'nin dosyası düşürülmüş ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın dosyası ise ayrılmıştı.

Anadolu Ajansı
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