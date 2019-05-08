1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargıtay ve YSK eski üyesine FETÖ'den 12 yıl hapis cezası

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay ve YSK üyesi İbrahim Zengin'i FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırdı
 08 Mayıs 2019 16:03
Yazdır
Yargıtay ve YSK eski üyesine FETÖ'den 12 yıl hapis cezası

Eski Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyesi İbrahim Zengin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Zengin ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Zengin, örgüt evlerinde kalmadığını, örgüt toplantılarına da katılmadığını iddia etti.

YSK üyeliğine Yargıtay Genel Kurulunca seçildiğini belirten Zengin, "Gizli yapılan oylama sonucu, Yargıtay üyelerinin çoğunluğunun oyunu alarak YSK üyeliğine getirildim. Örgüt talimatıyla YSK üyeliğine seçilmedim, aday olmadım. YSK üyeliğim süresince de hukuka aykırı, şaibeli, şüpheli bir işlemime, davranışıma rastlanmaz." dedi.

FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olmadığını öne süren Zengin, hakkındaki tanık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Meslek hayatı boyunca hukuka aykırı iş ve işlem yapmadığını savunan Zengin, FETÖ'ye yardım da etmediğini, suçsuz olduğunu belirterek, beraatini istedi.

Zengin ve avukatının savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

- Karar

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Fevzi Yıldırım tarafından okundu.

Karara göre, sanık İbrahim Zengin'e, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza, 13 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak, ceza 12 yıla düşürüldü.

Mahkeme heyeti sanık İbrahim Zengin'in tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eskişehir merkezli FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
08 Mayıs 2019 16:21		 Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 12 sanığa hapis istemi
08 Mayıs 2019 16:01
FETÖ'den tutuklanan eski yüzbaşıya adli kontrol şartıyla tahliye
08 Mayıs 2019 15:34		 Eski yüzbaşı ile üniversite öğrencisi FETÖ'den hakim karşısına çıktı
08 Mayıs 2019 15:20
Demirtaş'ın yargılandığı davada görevsizlik kararı
08 Mayıs 2019 15:12		 Eski belediye başkan yardımcısına FETÖ'den adli kontrol
08 Mayıs 2019 14:45
FETÖ sanığı eski teğmene hapis cezası
08 Mayıs 2019 14:20		 Konsey üyesi generalden 'kandırıldım' savunması
08 Mayıs 2019 13:50
8 Mayıs 2019 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
08 Mayıs 2019 13:43		 Isparta'da FETÖ'den 18 muvazzaf asker gözaltına alındı
08 Mayıs 2019 12:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:01 - Varank: AK Parti'ye verilen oylar çalınmıştır16:52 - AK Parti Milletvekili Bayram: Asıl mağdur Binali Yıldırım'dır16:51 - OGM'den seyyar görev tazminatına yönelik açıklama16:39 - 'Simgelerin köprüsü'nde kule kesonları batırılıyor16:35 - Derse geç kalan öğrencilere tokat atan müdüre soruşturma16:33 - Yaşlı adamın yüzü 15 yıl sonra gelen elektrikle güldü16:29 - '2019 hedefimiz, 1,5 milyon çocuğumuza trafik eğitim verebilmek'16:26 - Göğüs kafesini saran tümörden yapay göğüs kafesiyle kurtuldu16:24 - Halk otobüsünde 'Türklüğe hakaret' tartışması karakola taşındı16:21 - Eskişehir merkezli FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
16:14 - Trabzon'da 'Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzalandı16:05 - Diyanet'ten hafızlık tespit sınav duyurusu16:05 - Belediyede polisin taciz iddiasına soruşturma16:03 - Yargıtay ve YSK eski üyesine FETÖ'den 12 yıl hapis cezası16:01 - Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 12 sanığa hapis istemi15:58 - İyi Parti'li Paçacı: İmamoğlu'na bu süreçte tam destek vereceğiz15:48 - 'Süreç bu şekilde devam ederse 6 Mayıs kara bir gün olarak tarihe geçecek'15:45 - 4 arkadaşını yaktı, 'mala zarar vermek istemiştim' dedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Neden ilçe seçimleri iptal edilmedi, işte sebebi?
Seçimler yenilensin diyen YSK üyeleri görüş belirtmemiş
Bedelli askerliğe gidenler, dönüşte idari izne takılacak
103 bin oy alan Saadet, kendi adayı ile seçime katılacak
Bazı partiler adaylarını geri çekti
YSK kararı öncesi ve sonrası İmamoğlu
Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 yılı Kurum İçi Nakil Duyurusunu yayımladı
AK Parti'den yeni kanun teklifi
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
225 sandık başkanı işsiz güçsüz çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
11.05.2019 ç.rizespor vs galatasaray maçı 6
Gidişini anlatıyorum 2
Ahmet davutoğlu'nun rest çekmesi 4
selvi boylum al yazmalım 5
doların 6 lira olması 2
benim senden tek istediğim dudaklarından öpmek 6
andrea bocelli 1
aynı zarfa konan üç oydan birinin geçersiz olması 4
chp'nin tüm istanbul seçimlerinin iptalini talep etmesi 1
Vita Brevis 1
SON İLANLAR
İtalya hükümeti burs duyurusu
Kırklareli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 9 İşçi Alacak
Gümüşhane Gümüşbel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 4 İşçi Alacak
Niğde Hacıabdullah Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Samsun Ladik İmar 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 12 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm 3 İşçi Alacak
Aksaray Ihlara Ulaşım 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam