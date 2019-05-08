OGM'den seyyar görev tazminatına yönelik açıklama
|08 Mayıs 2019 16:51
|Yazdır
İŞTE ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖNDERDİĞİ AÇIKLAMA
İnternet sitenizde 08.05.2019 tarihinde yer alan "Seyyar Görev Tazminatları 4 Aydır Ödenmiyor" başlıklı haber ile ilgili olarak Genel Müdürlüğümüzce aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.
Orman Genel Müdürlüğünde görevli Orman Muhafaza Memurlarına 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesi hükümlerine göre ödenmekte olan seyyar görev tazminatlarının 2019 yılında 4 aydır ödenmediği, ödememeye gerekçe olarak Hazine ve Maliye Bakanlığından gerekli vizelerin verilmemesi iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.
Genel Müdürlüğümüzce Hazine ve Maliye Bakanlığından 12.03.2019 tarihinde vize işlemleri yazısı alınmış ve birimlerimize üst yazı ile gönderilmiştir.
Ayrıca habere konu edilen seyyar görev tazminatı ile ilgili olarak 2019 yılı özel bütçemizden ödeme yapılmıştır.
Sizin ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi maksadıyla bilgilerinize sunulur.
Orman Genel Müdürlüğü
Basın Müşavirliği
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Diyanet'ten hafızlık tespit sınav duyurusu
08 Mayıs 2019 16:05
|Tüketici hakem heyetlerine şikayetlerde 'perakende ticaret' başı çekti
08 Mayıs 2019 15:15
|Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 yılı Kurum İçi Nakil Duyurusunu yayımladı
08 Mayıs 2019 13:52
|Ceza yerine hediye alan sürücüler şaşkınlık yaşadı
08 Mayıs 2019 12:58
|18 saniyede pasaport kontrolünden geçilebilecek
08 Mayıs 2019 12:11
|Bedelli askerliğe gidenler, dönüşte idari izne takılacak
08 Mayıs 2019 11:28
|HSK'dan, SGK'nın gönderdiği emeklilik borçlanmasına yönelik açıklama
08 Mayıs 2019 11:17
|TBMM'ye girişte yüz tanıma sistemi geliyor
08 Mayıs 2019 09:57
|Seyyar görev tazminatları 4 aydır ödenmiyor
08 Mayıs 2019 09:23
|Dini yayınlar fuarı yeniden Sultanahmet'e alındı
08 Mayıs 2019 04:44