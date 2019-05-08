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OGM'den seyyar görev tazminatına yönelik açıklama

Orman Genel Müdürlüğü, seyyar görev tazminatları için memurlar.net'e açıklama gönderdi.
 08 Mayıs 2019 16:51
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OGM'den seyyar görev tazminatına yönelik açıklama

İŞTE ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖNDERDİĞİ AÇIKLAMA

İnternet sitenizde 08.05.2019 tarihinde yer alan "Seyyar Görev Tazminatları 4 Aydır Ödenmiyor" başlıklı haber ile ilgili olarak Genel Müdürlüğümüzce aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Orman Genel Müdürlüğünde görevli Orman Muhafaza Memurlarına 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesi hükümlerine göre ödenmekte olan seyyar görev tazminatlarının 2019 yılında 4 aydır ödenmediği, ödememeye gerekçe olarak Hazine ve Maliye Bakanlığından gerekli vizelerin verilmemesi iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Genel Müdürlüğümüzce Hazine ve Maliye Bakanlığından 12.03.2019 tarihinde vize işlemleri yazısı alınmış ve birimlerimize üst yazı ile gönderilmiştir.

Ayrıca habere konu edilen seyyar görev tazminatı ile ilgili olarak 2019 yılı özel bütçemizden ödeme yapılmıştır.

Sizin ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi maksadıyla bilgilerinize sunulur.

Orman Genel Müdürlüğü

Basın Müşavirliği
Memurlar.Net
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