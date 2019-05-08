FETÖ şüphelileri pazar yerinde yakalandı
Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan biri kadın, 3 şüpheli gözaltına alındı
|08 Mayıs 2019 18:34
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Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazar yerinde durumlarından şüphelendiği 3 kişiyi durdurdu.
Şahısların üzerinden kimlik çıkmaması üzerine çalışma başlatan ekipler, B.Ş. (31), E.G. (27) ve İ.Ş'nin, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında arandığını belirledi.
Gözaltına alınan şüphelilerden örgütte üst düzey yönetici olduğu öne sürülen ve "ByLock" kaydı tespit edilen B.Ş. hakkında İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğince aranma kaydının bulunduğu, E.G'nin de "ByLock" kullanıcısı olduğu, örgüt evlerinde "ablalık" yaptığı ve Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Şüphelilerin hücre evi olarak kullandıkları adreste yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.
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